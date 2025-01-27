ÄÔ´õÈþ¡¢»°ÃË¤È±ù¤Ã»Ò¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¡ÈÌþ¤·¡É2SHOT¤ò¸ø³«¡ÖºÇ¶á¿²ÊÊÀ¨¤¤¤ó¤Ç¤¹ ¾Ð¡£¡×
1·î27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÄÔ´õÈþ¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡×»°ÃË¤Î¿²´éSHOT¤â¸ø³«
ÄÔ¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥³¥¢¤È±ù¤Ã»Ò¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¼¤Ê¤¡¡×¡Ö¤·¤«¤·¹¬¶õ¤Î¿²ÊÊµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×¡ÖºÇ¶á¿²ÊÊÀ¨¤¤¤ó¤Ç¤¹ ¾Ð¡£¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢±ù¤Ã»Ò¤È»°ÃË¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÊÂ¤ó¤À2SHOT¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÄÔ¤Ï¡¢1·î26Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤Îº£Ä«¤Î»äÌÜÀþ¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤Ë½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ê¤¤Æü¤ÎÄ«¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¹¬¤»¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤Î¼ê¤ò°®¤Ã¤ÆÌ²¤ë»°ÃË¤Î»Ñ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÄÔ¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¿ù±ºÂÀÍÛ¤È·ëº§¡£¸½ºß¤Ï17ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡Ê´õ¶õ¡Ë¡¦14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦11ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦6ºÐ¤Î»°ÃË¤È¤¤¤¦4»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÄÔ´õÈþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤è¤ê