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Knew he was a quality kid, seeing him pick up some rubbish, after being subbed, on his debut. Ended up being a Magnificent Little Giant of a player for the Bhoys Go well Kyogo Furuhashi HH pic.twitter.com/Dgoa9yYamX— Trevor Sinclair (@trevor8sinclair) January 24, 2025