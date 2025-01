リーグ・アンのレンヌへの移籍が噂されているセルティックの古橋亨梧に対し、元イングランド代表のトレヴァー・シンクレア氏が自身のSNSでエールを送っている。



シンクレア氏は、現役時代ウェストハムやマンチェスター・シティのMFとして活躍。イングランド代表として日韓W杯にも出場している。



そんな彼は、セルティックでプレイした経験はないものの、同クラブのファンとして知られ、このほど退団が噂されているストライカーの古橋に対する思いを自身のSNSに投稿した。





Knew he was a quality kid, seeing him pick up some rubbish, after being subbed, on his debut. Ended up being a Magnificent Little Giant of a player for the Bhoys Go well Kyogo Furuhashi HH pic.twitter.com/Dgoa9yYamX