¥á¥Ã¥·¤Î°úÂà¸å¤ÎÀ¸³èµòÅÀ¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡©¡¡ÃÎ¿Í¤¬¾Ú¸À¡Öµ¢¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
FC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤â·Ð¸³¤·¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤À¤¬¡¢¸½ºß½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤È¤Î·ÀÌó¤¬º£Ç¯12·îËö¤ÇËþÎ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Îµî½¢¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Þ¥¹»á¤Ï¶á¤¯¥á¥Ã¥·¤È·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¹»á¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¥á¥Ã¥·¤¬·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤¢¤È¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¤½¤ÎÍº»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤â´û¤Ë37ºÐ¤Ç¥¥ã¥ê¤ÎºÇÈÕÇ¯¤È¤â¸À¤¨¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸½Ìò°úÂà¤Î½Ö´Ö¤¬¿ôÇ¯°ÊÆâ¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸½Ìò°úÂà¸å¤Ë¥á¥Ã¥·¤Ï¤É¤³¤òÀ¸³èµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºßÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥í¥ê¥À¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥í¥µ¥ê¥ª¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥á¥Ã¥·¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥ä¥Ë¥Ê¡¦¥é¥È¡¼¥ì»á¤Ï¡¢¿ôÆüÁ°¤ËËÜ¿Í¤«¤é°úÂà¸å¤Î¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤Ï¡¢¡Ø¤³¤³¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À¡Ë¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï¹¬¤»¤À¡Ù¤È»ä¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤ÎÀ¸³è¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢Èà¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó»æ¡ØLa Nacion¡Ù¤è¤ê¡Ë
13ºÐ¤Î»þ¤ËFC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é2021Ç¯6·î¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤Þ¤Ç30Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡¢¥á¥Ã¥·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î¥í¥µ¥ê¥ª°Ê¾å¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£