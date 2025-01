◆チャラン・ポ・ランタン小春、再婚&出産を報告

【モデルプレス=2025/01/27】“姉妹音楽ユニット”チャラン・ポ・ランタンの小春が1月27日、自身のX(旧Twitter)とInstagramを更新。数年の間に結婚、離婚、再婚、妊娠、出産をしていたことを明かした。小春は「実はこの数年の間に結婚、離婚、再婚、妊娠しまして 先日無事出産しました!」とし、再婚相手である小池健輔氏との2ショット写真と文書を投稿。文書では「実はこの数年の間に、結婚、離婚、再婚、出産という怒涛の目まぐるしい私生活を過ごしまして」と明かし、「小春のあれこれなんぞ知りたくないかもしれない。言うべきなのかどうなのか。色々と悩みましたが、私のこれからもある程度隠さず見てもらいつつ 人生を音楽に注げたらなと思い今回ご報告させて頂きました」と発表した経緯を説明した。

◆小春、発表全文

最後には「これから、いうて拠点も変わらず活動する予定ではありますが、イタリアにアコーディオン買いにでも行こうかな。とりあえず人間が産まれるって本当に奇跡。泣いちゃったよ。これからもよろしくどうぞ」と小春らしくつづっている。なお、Instagramでは小池氏をタグ付けしており、小池氏も自身のInstagramにてアザーカットとともに「I got married, and now we have a baby!(結婚して、子供ができました)」と報告している。チャラン・ポ・ランタンはもも(唄/平成生まれの妹)と小春(アコーディオン/昭和生まれの姉)による姉妹ユニット。大道芸人の姉と高校生だった妹の2人で2009年に結成。2014年にエイベックスよりメジャーデビュー。2021年9月に独立した。(modelpress編集部)実はこの数年の間に、結婚、離婚、再婚、出産という怒涛の目まぐるしい私生活を過ごしまして。小春のあれこれなんぞ知りたくないかもしれない。言うべきなのかどうなのか。色々と悩みましたが、私のこれからもある程度隠さず見てもらいつつ人生を音楽に注げたらなと思い今回ご報告させて頂きました。日々育ってゆく生命に、産まれるまで安心できないのと終わらぬ心配と、言えないもどかしさと喜びと不安で押しつぶされながらまぁ1番押しつぶされそうになってたのはアコーディオンに挟まってる息子だよなとか思いつつ蛇腹の形に産まれてきたりしてーなんて思ってたのですが普通に人間でした。心配をかけてしまいそうで、黙って活動していたのですが日々ありとあらゆる場面でみんなからの愛を噛み締めておりました。いやまじで。これから、いうて拠点も変わらず活動する予定ではありますが、イタリアにアコーディオン買いにでも行こうかな。とりあえず人間が産まれるって本当に奇跡。泣いちゃったよ。これからもよろしくどうぞ。チャラン・ポ・ランタン 小春【Not Sponsored 記事】