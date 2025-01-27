Åâ¿ÍºÚ¤äÄÔÅÄÇòºÚ¤Ê¤ÉÅÁÅýÌîºÚ¤â¡ªÇÀÊ¡Ï¢·È¤ÇÃÂÀ¸¡Ö´¥ÁçÌîºÚ¡×¾ã³²Ê¡»ã¥µー¥Ó¥¹»ö¶È½ê¤¬À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡ÔÄ¹ºê¡Õ
Ä¹ºê»Ô¤Î¾ã³²Ê¡»ã¥µー¥Ó¥¹»ö¶È½ê¤¬»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¡¢´¥ÁçÌîºÚ¤ÎÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ºàÎÁ¤Ï¼ÐÌÌ¤Î¶õ¤ÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÇÀ±à¤Çºî¤é¤ì¤¿ÅÁÅýÌîºÚ¡£
¡ÖÇÀÊ¡Ï¢·È¡×¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
Ä¹ºê»Ô¤Î¾ã³²Ê¡»ã¥µー¥Ó¥¹»ö¶È½ê¡Öwill¡×¤Ç¡¢27Æü¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢
´¥Áç¥ß¥Ã¥¯¥¹ÌîºÚ¡Øeat¤Ã¤Æ(¤¤ー¤È¤Ã¤Æ)¡Ù
Ä¹ºê¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÅÁÅýÌîºÚ ¡ÈÅâ¿ÍºÚ¡É ¤ä ¡ÈÄÔÅÄÇòºÚ¡É ¤Î¤Û¤«¡¢¹ñ»º¤Î¥À¥¤¥³¥ó¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥´¥Ü¥¦¤ò´¥Áç¤µ¤»¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ºàÎÁ¤ÎÌîºÚ¤Ï¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡ÖÄ¹ºêÅÔ»Ô¡¦·Ê´Ñ¸¦µæ½ê¡×¤¬¼ÐÌÌ¤Î¶õ¤ÃÏ³èÍÑºö¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÇÀ±à¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¤µ¤«¤Î¤¦¤¨¤ó¡×À¸¤Þ¤ì¡£
¡Öwill¡×¤ÎÍøÍÑ¼Ô5¿Í¤¬¡¢ºÏÇÝ¤È¾¦ÉÊÀ½Â¤¤Ë·È¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹çÆ±²ñ¼Ò one's will ²¼³ø ÁïÈþ ÂåÉ½¡Ë
¡Ö°é¤Æ¤Æ¼ý³Ï¤·¤¿¤â¤Î¤¬¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹©ÄÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Æ¯¤¯´î¤Ó¤È°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡Öeat¤Ã¤Æ¡×¤Ï¡¢Ä¹ºê»ÔÂç±ºÄ®¤Î¡Öwill¡×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£