¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²ñ¸«¡¢Æ±¶Éµ¼Ô¤¬¹Á»á¤ò¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¡¡±óÆ£»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï¡ÖÉÔ²Ä²ò¡×¤ÈÄËÎõÈãÈ½
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢ÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¶É°÷¤Î´ØÍ¿¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¶ÉÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¼¡¹¤È¡ÄÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¼Õºá¤·¤¿¹Á¹À°ì»á¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´´Éô
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤Î¤Û¤«¡¢²ÅÇ¼½¤¼£²ñÄ¹¡¢±óÆ£Î¶Ç·²ðÉû²ñÄ¹¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¶â¸÷½¤¼ÒÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£²ÅÇ¼»á¡¢¹Á»á¤Ï¡¢HD¤ò´Þ¤á¡¢Æ±ÆüÉÕ¤ÇÌò°÷¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤ÏÆ±¶É¤Î¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Ñ°÷²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ë±óÆ£Éû²ñÄ¹¤¬¡¢½µ´©»ïÊóÆ»¤Ç°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖØ³Á³¤È¤·¤¿¡×¤ÈÄËÎõÈãÈ½¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÌäÂê¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡ÖÈó¾ï¤ËÉÔ²Ä²ò¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ±ÆüÉÕ¤Ç¼Ç¤¤·¤¿¹Á»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¾åÌò¤Ç¤¢¤ë±óÆ£Éû²ñÄ¹¤Ë¤â¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÎ¢¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢²¿¤«±£¤·¤¿¤¤¤³¤È¤È¤«¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡¢ÊÔÀ®´´Éô¤ÏÈó¾ï¤Ë¹Á¼ÒÄ¹¤Èº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦É÷¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡¢¼¨ÃÌ¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÄÉµá¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¹Á»á¤Ï¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÃæµï»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë°ìÉô½µ´©»ï¤¬¡¢½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¹â³Û¤Ê¼¨ÃÌ¶â¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÈÊóÆ»¡£9ÆüÌë¤ËÃæµï»á¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤È¤·¤Æ¡Öº£²ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»ä¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥é¥¸¥ª¶É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»¡õ¹ßÈÄ¤¬Áê¼¡¤®¡¢23Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ÏÃæµï»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÆ±¶É°÷¤Î´ØÍ¿¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±¶É¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»öÃæ¤Ë¤¢¤ë¿©»ö²ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Åö³º¼Ò°÷¤Ï²ñ¤ÎÀßÄê¤ò´Þ¤á°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¡£¹Á»á¤Ï¡¢Á°ÅÝ¤·¤ÆÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡Ö»ëÄ°¼Ô¡¢´Ø·¸¼Ô¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤¬¡¢¼èºà¼Ô¤ò¸ÂÄê¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó»£±Æ¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¤¿¤á¤ËÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆüËÜÀ¸Ì¿¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¾¯¤Ê¤¯¤È¤â75¼Ò¤¬CMº¹¤·ÂØ¤¨¤ò·è¤á¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¼¡¹¤È¡ÄÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¼Õºá¤·¤¿¹Á¹À°ì»á¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´´Éô
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤Î¤Û¤«¡¢²ÅÇ¼½¤¼£²ñÄ¹¡¢±óÆ£Î¶Ç·²ðÉû²ñÄ¹¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¶â¸÷½¤¼ÒÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£²ÅÇ¼»á¡¢¹Á»á¤Ï¡¢HD¤ò´Þ¤á¡¢Æ±ÆüÉÕ¤ÇÌò°÷¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤ÏÆ±¶É¤Î¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Ñ°÷²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ë±óÆ£Éû²ñÄ¹¤¬¡¢½µ´©»ïÊóÆ»¤Ç°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖØ³Á³¤È¤·¤¿¡×¤ÈÄËÎõÈãÈ½¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÌäÂê¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡ÖÈó¾ï¤ËÉÔ²Ä²ò¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÃæµï»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë°ìÉô½µ´©»ï¤¬¡¢½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¹â³Û¤Ê¼¨ÃÌ¶â¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÈÊóÆ»¡£9ÆüÌë¤ËÃæµï»á¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤È¤·¤Æ¡Öº£²ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»ä¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥é¥¸¥ª¶É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»¡õ¹ßÈÄ¤¬Áê¼¡¤®¡¢23Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ÏÃæµï»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÆ±¶É°÷¤Î´ØÍ¿¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±¶É¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»öÃæ¤Ë¤¢¤ë¿©»ö²ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Åö³º¼Ò°÷¤Ï²ñ¤ÎÀßÄê¤ò´Þ¤á°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¡£¹Á»á¤Ï¡¢Á°ÅÝ¤·¤ÆÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡Ö»ëÄ°¼Ô¡¢´Ø·¸¼Ô¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤¬¡¢¼èºà¼Ô¤ò¸ÂÄê¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó»£±Æ¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¤¿¤á¤ËÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆüËÜÀ¸Ì¿¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¾¯¤Ê¤¯¤È¤â75¼Ò¤¬CMº¹¤·ÂØ¤¨¤ò·è¤á¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£