SHANKが本日1月27日、「Extreme」のライブ映像をオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。同ライブ映像は先ごろ公開された「Can’t keep them down」同様、2024年に開催された20周年ツアーファイナルシリーズの東京公演で撮影されたもの。1月29日リリースのDVD/Blu-ray『20th Anniversary Tour BRAND NEW OLD SHIT -ONE MAN LIVE-』に収録される映像だ。DVD/Blu-ray『20th Anniversary Tour BRAND NEW OLD SHIT -ONE MAN LIVE-』はSHANK公式通販限定商品であり、予約受付は販売サイトにて。

■DVD/Blu-ray『20th Anniversary Tour BRAND NEW OLD SHIT -ONE MAN LIVE-』

2025年1月29日(水)発売

DVD:BRBD-00006 \4,400+tax

Blu-ray:BRXD-00007 \4,900+tax

※バンド公式通販限定商品

販売サイト:http://baitfish-workshop.net

▼収録内容

2024年10月18日@東京・Zepp DiverCity(Tokyo)公演より全34曲収録

■アコースティックライブ<SLOW SHANK 2025>

2月18日(火) 神奈川・ビルボードライブ横浜

・1st stage:open16:30 / start17:30

・2nd stage:open19:30 / start20:30

3月20日(木 祝) 長崎 THE CLUB NAGASAKI

・1stステージ:open15:00 / start16:00

・2ndステージ:open18:30 / start19:30

■東名阪ツアー<Untitled Tour 2025>

3月29日(土) 愛知・名古屋クラブクアトロ

open17:00 / start18:00

3月30日(日) 大阪・梅田クラブクアトロ

open17:00 / start18:00

4月04日(金) 東京・渋谷クラブクアトロ

open18:00 / start19:00

※全公演ゲスト:後日発表

