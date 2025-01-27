¸µÂçºåÃÏ¸¡¸¡»öÀµ¤ÎÃË¤¬Éô²¼¤Î½÷À­¸¡»ö¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢½÷À­¸¡»ö¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃÄÂÎ¤¬27Æü¡¢¸·Àµ¤ÊÁÜºº¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾¤òºÇ¹â¸¡¤äË¡Ì³¾Ê¤Ê¤É¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÂçºåÃÏ¸¡¤Î¸¡»öÀµ¤À¤Ã¤¿ËÌÀî·òÂÀÏºÈï¹ð¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÉô²¼¤Î½÷À­¸¡»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë½à¶¯À©À­¸ò¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢½é¸øÈ½¤Ç¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÌÀîÈï¹ð¤ËÁÜºº¾ðÊó¤òÏ³¤é¤¹¤Ê¤É¤·¤¿¤Û¤«¿¦¾ì¤Ç½÷À­¸¡»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈðëîÃæ½ý¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢»ö·ï´Ø·¸¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉû¸¡»ö¤¬¹ðÁÊ¡¦¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»Ù±çÃÄÂÎ¤Ï27Æü¡¢ËÌÀîÈï¹ð¤ÈÉû¸¡»ö¤Ø¤Î¸·Àµ¤ÊÁÜºº¤È¡¢½÷À­¸¡»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¡»¡Ä£¤ÎÉÔÅ¬Àµ¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤Ê¤É¤òµá¤á¡¢¤ª¤è¤½5Ëü9000É®¤Î½ðÌ¾¤òË¡Ì³¾Ê¤ÈºÇ¹â¸¡¤Ê¤É¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

½÷À­¸¡»ö
¡ÖÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÈï³²¿½¹ð¤ò¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¸¡»¡¤Ï»ä¤ò¤µ¤é¤Ë½ý¤Ä¤±Â³¤±¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤¯¿¦¾ì¤òºî¤é¤ºÆ¯¤¯¸¢Íø¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸¡»¡ÁÈ¿¥¤Ï¸í¤Ã¤¿ÁÈ¿¥ËÉ±Ò¤äÊÝ¿È¤ËÁö¤é¤º¤Ë¿¦°÷¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¿¿Ùõ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

½ðÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¹â¸¡¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¸øÈ½·¸Â°Ãæ¤¢¤ë¤¤¤ÏÁÜºº¿ë¹ÔÃæ¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âçºå¹â¸¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤È¤â¡¢Ë¡¤È¾Úµò¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£