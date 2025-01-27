¤¦¤Á¤ï¤ÎÊÁ¤Þ¤Ç±£¤ì¤ë¡ª¡ÈÎ¢ÃÏ¤À¤±¿§°ã¤¤¡É¤ÎÂç¿Í¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¡Ö¿ä¤·³è¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×ÃÂÀ¸
ÂçºåÆüËÜ¶¶¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ½é(¢¨)¤Î¥ª¥¿¥¯½÷»ÒÀìÍÑ¥«¥Õ¥§¥µ¥í¥ó¡ÖAtaraxia cafe(¥¢¥¿¥é¥¥·¥¢¥«¥Õ¥§)¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëAirafu(¥¢¥¤¥é¥Õ)¤Ï¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿ä¤·¤ò¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¡×¸þ¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRe:)am(¥ê¥é¥à)¡×¤è¤ê¡¢¿·ºî¤È¤Ê¤ë¿ä¤·³è¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡ÖuramasaRe:(¥¦¥é¥Þ¥µ¥ê)¡×Á´7¿§/³Æ9,350±ß(ÀÇ¹þ)¤òÈ¯Çä¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢2·î9Æü(Æü)¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¤À¡£
20Âå¤Î½÷À¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼2¿Í¤¬¡¢¥ª¥¿¥¯½÷»Ò¤Î¤¿¤á¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¤Î¾ì¤È¤·¤Æºî¤Ã¤¿¡ÖAtaraxia cafe¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë9¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤Ë·Ð±ÄÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¿ä¤·³è±þ±ç¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRe:)am¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò³è¤«¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2021Ç¯8·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥ª¥¿¥¯½÷»Ò¸þ¤±¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¡ÖÂç¿Í¤â»È¤¨¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÄË¥Ð¥Ã¥°¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¹â²Á³ÊÂÓ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÌµÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×ÈÎÇä1700¸Ä°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
º£²óÂè6ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÄË¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤ª¤·¤ã¤ì¤Çµ¼ÂÖ¤â¤Ç¤¤ë¡¢¿ä¤·³è¤Î¡È¸½¾ì¡É¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿ä¤·³è¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡ÖuramasaRe:¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£²ñ°÷¿ô1Ëü5Àé¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ª¥¿¥¯½÷»Ò¥«¥Õ¥§¤ÎÍèÅ¹¼Ô¤äYouTube¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÉþÁõ¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢
[caption id="attachment_1285541" align="aligncenter" width="450"]½÷À¿ÈÄ¹153cm¡¢ÃËÀ¿ÈÄ¹172cm¤Î»ÈÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸[/caption]
½é¤Î¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ª¥¿¥Ð¥ì¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤ËÂÐ±þ
¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ï¡¢¿ä¤·¤ò¼çÄ¥¤·¤¿ÄË¥Ð¥Ã¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²ñ¼ÒÆâ¤ä²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Ãæ¤Ê¤É¤Ç¤Ï±£¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö¥ª¥¿¥Ð¥ì¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¿´Íý¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤½¤¦¡£¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤éÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡×¡Ö²ñ¾ìÉÕ¶á°Ê³°¤Ç¤Ï¼çÄ¥¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢Âç¿Í¤Î¥ª¥¿¥¯¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÇº¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ËÜÂÎ¤Ï¹õ¤ÇÎ¢ÃÏ¤À¤±¿§°ã¤¤¤ÎÂç¿Í¥Ð¥Ã¥°
¤½¤³¤Ç¡ÖRe:)am¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥¿¥Ð¥ì¤·¤Ê¤¤Âç¿Í¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÉµá¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë²ÚÈþ¤ÊÁõ¾þ¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿Ä®Ì±¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤à¡¢Î¢ÃÏ¤Ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¡ÖÎ¢¾¡¤ê(¤¦¤é¤Þ¤µ¤ê)¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö¿è¡×¤ò¥ª¥¿¥¯Ê¸²½¤ËÈ¿±Ç¤·¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¡£
ËÜÂÎ¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¹õ1¿§¤Ç¡¢¶È³¦¤Ç¤âÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡ÖÎ¢ÃÏ¤À¤±¿§°ã¤¤¡×¤Î¿ä¤·³è¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¿¿¹È(¤·¤ó¤¯¡¦¥ì¥Ã¥É)¡¿¶âÌÚºÔ(¤¤ó¤â¤¯¤»¤¤¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸)¡¿Éï»Ò(¤Ê¤Ç¤·¤³¡¦¥Ô¥ó¥¯)¡¿¶â»å¿ý(¤«¤Ê¤ê¤¢¡¦¥¤¥¨¥í¡¼)¡¿¿¼ÊË(¤·¤ó¤Ú¤¡¦¥°¥ê¡¼¥ó)¡¿èÁ(¤¹¤ß¤ì¡¦¥Ñ¡¼¥×¥ë)¡¿ÎÜÍþ(¤ë¤ê¡¦¥Ö¥ë¡¼)¤Î7¿§¡£ÍÍ¡¹¤Ê¿ä¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£Î¾³«¤¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ä¤¦¤Á¤ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÁõÈ÷
¤Þ¤¿¡¢»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¿ä¤·³è¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¿¥¤¥×¤¬¼çÎ®¤À¤¬¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖÎ¾³«¤¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤¡×¡Ö³¸ÉÕ¤¡×¤Ê¤Î¤ÇËÉÈÈÌÌ¤Ç¤â°Â¿´¡£
¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Î°ú¤¼ê¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë·ê¤¬Âç¤¤¤¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¦¤Á¤ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼Ð¤á¤ËÅÝ¤·¤ÆÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï»È¤¤¾¡¼ê¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¦¤Á¤ï¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°Î©¤Æ¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¤¦¤Á¤ï¤¬ÊÁ¤Þ¤Ç¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¼ÂÖ¤â¤Ç¤¤ë¡£
Ä´ºº¤ä¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤¬ËþºÜ
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ü¥¿¥óÉÕ¤¥Ý¥±¥Ã¥È¤À¤¬¡¢²¼Éô¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò³«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÊØÍø¡£¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¡¼¥ë¡¼¥×»þ¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤ë¤È¡¢¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥°¤¬¥º¥ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡£
À¸ÃÏ¤Ï¡¢¤¦¤Á¤ï¤ä¥°¥Ã¥º¤ò¿åÇ¨¤ì¤«¤é¼é¤ëÙû¿å²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÅÎÌ¤Ï304g¤È·ÚÎÌ¡£
¥Ð¥Ã¥°ËÜÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï½Ä42¡ßÉý36¡ß¥Þ¥Á10cm¤À¤¬¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
»ý¤ÁÂØ¤¨»þ¤ËÊØÍø¤Ê¡¢¤¦¤Á¤ï¤âÆþ¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¡¢
°ì»þÅª¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢
¸½¾ì¤Ç¿ä¤·¤Î¥¢¥¯¥¡¼¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤âÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¿ä¤·ÀìÍÑ¥ë¡¼¥×¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿ä¤·³è¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤ÎÍ½Ìó¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖAtaraxia shop¡×¤Ë¤Æ¼õÉÕÃæ¤À¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¿ä¤·³è¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢Âç¿Í¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿ä¤·³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
Ataraxia shop¡§https://ataraxia.shop
Ataraxia cafe HP¡§https://ataraxiacafe.com
¢¨2015Ç¯12·î»þÅÀ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥¿¥¯½÷À¸þ¤±¥«¥Õ¥§¥µ¥í¥ó¤È¤·¤ÆAirafuÄ´¤Ù
(»³ËÜ¤¨¤ê)