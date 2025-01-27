Ç¯¶â·«¤ê²¼¤²Ãæ¡¦66ºÐÃËÀ¤ÎÏ·¸å»ñ¶â·×²è¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¤Ï70ºÐ¤«¤é¼õµëÍ½Äê¡£¿ÍÀ¸95ºÐ¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢ÅìµþÅÔºß½»66ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ê56ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¼«±Ä¶È¡¦¼«Í³¶È
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§400Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â1100Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º1000Ëü±ß
¸½Ìò»þÂå¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼ïÎà¤È²ÃÆþÇ¯¿ô¡§¹ñÌ±Ç¯¶â10Ç¯¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â15Ç¯
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶â8Ëü3000±ß¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶â5Ëü±ß
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§µëÍ¿¼ýÆþ300Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤Æ¤Þ¤À¼õµë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÇ¯¶â¤Ç·î¤Ë13Ëü3000±ß¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤¡ËþÂ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö13Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¡ÖÇ¯¤Ë1¡Á2²óÂ¤ê¤Ê¤¤·î¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡Ö½µ3Æü¡¢»ÜÀß·ÙÈ÷°÷¤Î»Å»ö¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö·î12Ëü¡Á13Ëü±ß¡×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö·ò¹¯¤Î°Ý»ýµÚ¤Ó¼Ò²ñ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê³ÎÊÝ¡×¤Ë¤âÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö»Å»ö°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊÀèÊªÅê»ñ¡ÊÃ»´üÇäÇã¡Ë¤Ç¡¢¤³¤³3Ç¯Äø¡¢·î10Ëü¡Á20Ëü±ß¤Û¤É¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¡£
¤â¤È¤â¤È¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Êª¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¡¦Áý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡×¼çµÁ¤À¤½¤¦¤Ç¡¢»Ù½Ð¤â¼«Á³¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¡ÖÅÔ²ñ¤Ç¤Ï¸ø¶¦»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¤äDVD¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤â¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¤â¸«Ä¾¤·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶â¤ËÆþ¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï75ºÐ¤Þ¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ï95ºÐ¤Þ¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£Ä¹À¸¤¥ê¥¹¥¯¡¢¤È¤¤¤¦¥ä¥Ä¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¸ÄÊÌ³ô¤ÎÅê»ñ¤ÏÂ´¶È¤·¡¢NISA¤Ç¤ÎÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£±¿ÍÑ±×¤òÌµÀÇ¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÆÉ½ñ¡¢¾®Î¹¹Ô¡¢»¶Êâ¡¢±Ç²è¡¦²»³Ú´Õ¾Þ¤¬¼ñÌ£¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¡£¡Ö¤³¤ì¤é¤ò¤¢¤Þ¤ê»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Î¤ÏÏ·¸å¤Î´î¤Ó¤À¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢ÅìµþÅÔºß½»66ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§66ºÐÃËÀ
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ê56ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¼«±Ä¶È¡¦¼«Í³¶È
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§400Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â1100Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º1000Ëü±ß
¸½Ìò»þÂå¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼ïÎà¤È²ÃÆþÇ¯¿ô¡§¹ñÌ±Ç¯¶â10Ç¯¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â15Ç¯
¸½ºß¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶â³Û¡Ê·î³Û¡ËÏ·ÎðÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡¦¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·¡Ê70ºÐ¤Ç·«¤ê²¼¤²¼õµëÍ½Äê¡Ë¡¡
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶â8Ëü3000±ß¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶â5Ëü±ß
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§µëÍ¿¼ýÆþ300Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
¡Ö»äÅªÇ¯¶â¤Ç¤Û¤Ü·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÏÅ¤¨¤ë¡×¸½ºß¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ÎÌä¤¤¤Ë¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤Æ¤Þ¤À¼õµë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÇ¯¶â¤Ç·î¤Ë13Ëü3000±ß¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤¡ËþÂ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö13Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¡ÖÇ¯¤Ë1¡Á2²óÂ¤ê¤Ê¤¤·î¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Êª¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¡¦Áý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡×Ç¯¶â¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆÀ¤ëµëÍ¿¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅê»ñ¤«¤é¤Î¼ý±×¡£¤³¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç¡¢·î2Ëü¡Á3Ëü±ßÄøÅÙ¤òÊäÅ¶¡Ê¤Û¤Æ¤ó¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
¸½ºß¤Ï¡Ö½µ3Æü¡¢»ÜÀß·ÙÈ÷°÷¤Î»Å»ö¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö·î12Ëü¡Á13Ëü±ß¡×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö·ò¹¯¤Î°Ý»ýµÚ¤Ó¼Ò²ñ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê³ÎÊÝ¡×¤Ë¤âÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö»Å»ö°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊÀèÊªÅê»ñ¡ÊÃ»´üÇäÇã¡Ë¤Ç¡¢¤³¤³3Ç¯Äø¡¢·î10Ëü¡Á20Ëü±ß¤Û¤É¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¡£
¤â¤È¤â¤È¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Êª¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¡¦Áý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡×¼çµÁ¤À¤½¤¦¤Ç¡¢»Ù½Ð¤â¼«Á³¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¡ÖÅÔ²ñ¤Ç¤Ï¸ø¶¦»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¤äDVD¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤â¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¸å10¡Á15Ç¯¤ÏNISA¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ëÍ½Äê¡×¸½Ìò»þÂå¤Ë¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¾¦ÉÊÀèÊª¤ò30Ç¯¤Û¤É¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤ÏËÜ¶È¤Ç²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢Âç¤¤Ê¶â³Û¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢Â»¤ò½Ð¤·¤¿µó¶ç¡¢Ã´ÊÝ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿³ô·ô¤òÇäµÑ¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¡¢¾¯³Û¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£
¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¤â¸«Ä¾¤·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶â¤ËÆþ¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï75ºÐ¤Þ¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ï95ºÐ¤Þ¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£Ä¹À¸¤¥ê¥¹¥¯¡¢¤È¤¤¤¦¥ä¥Ä¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¸ÄÊÌ³ô¤ÎÅê»ñ¤ÏÂ´¶È¤·¡¢NISA¤Ç¤ÎÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£±¿ÍÑ±×¤òÌµÀÇ¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÆÉ½ñ¡¢¾®Î¹¹Ô¡¢»¶Êâ¡¢±Ç²è¡¦²»³Ú´Õ¾Þ¤¬¼ñÌ£¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¡£¡Ö¤³¤ì¤é¤ò¤¢¤Þ¤ê»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Î¤ÏÏ·¸å¤Î´î¤Ó¤À¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)