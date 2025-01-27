¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Ç¸÷¤ëÂ¸ºß´¶¡Ö¤¤¤¤¥¥ã¥é¤·¤Æ¤ë¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
ÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡ÙÂè£²ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÊC¡ËTBS
¾¾ºäÅíÍû¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¤¬½Ð±é¤¹¤ëTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤ÎÂè£²ÏÃ¤¬1·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÉÙ±ÊÁó¤ò±é¤¸¤ë¼¬ÅÄºÌ¼î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¾å¤ÇÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤ÎÂè£²ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¼ç±é¤Î¾¾ºäÅíÍû¤¬±é¤¸¤ë¸æ¾å¹§¡Ê¤ß¤«¤ß¡¦¤¿¤«¤·¡Ë¤¬¡¢¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤òµ¡¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¶µ°é¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÊ¸²Ê¾Ê´±Î½¤Ë¡£¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¤â¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¡£¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤±¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é²þ³×¤âÌ¾¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¿õ¤Ï²þ³×¤É¤³¤í¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊÝ¿È¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Ì¤Íè¤òÌ´¸«¤ë¶µ°é¸½¾ì¤Þ¤Ç¤â¡¢Âç¿Í¤Î¸¢ÎÏÁè¤¤¤ÎÆ»¶ñ¤ËÀ®¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸æ¾å¤Ï¿·¤¿¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿´±Î½ÇÉ¸¯À©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»äÎ©¹â¹»¤Ø¤Î½Ð¸þ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£¼Â¼Á¡¢¥¨¥ê¡¼¥È´±Î½¤Ë¤¯¤À¤µ¤ì¤¿º¸Á«¿Í»ö¡¦¡¦¡¦¤·¤«¤·¸æ¾å¤Ï¡¢À©ÅÙ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ë¤¤¤Æ¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤é¤Ð¸½¾ì¤«¤éÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢À©ÅÙ¤ÎÆâÉô¤«¤é¤Ö¤Ã²õ¤»¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¼«¤é¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ä¡£
À©ÅÙ¤òºî¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ë´±Î½¤È¡¢À©ÅÙ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ë¶µ»Õ¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤Í¤ë¡È´±Î½¶µ»Õ¡É¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë18ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤òÆ³¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸¢ÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¼¬ÅÄºÌ¼î¤¬±é¤¸¤ëÉÙ±ÊÁó¤ÏÌÀ¤ë¤¯¼«Í³¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿À³Ê¡£¿Àºê¤È¤ÏÍÄÆëÀ÷¤Ç¡¢´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¤¿Àºê¤ò¤É¤³¤«¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤È¤Ç¤â¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÀÜ¤¹¤ë¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤ÏÊü¤Ã¤ÆÃÖ¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£
ÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤ÎÂè£²ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ±ÊÁó¤ò±é¤¸¤ë¼¬ÅÄºÌ¼î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÙ±Ê¤Á¤ã¤ó¤¤¤¤¥¥ã¥é¤·¤Æ¤ë¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡¢¡ÖÉÙ±Ê¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¡×¡¢¡ÖÀ¸ÅÌ¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¼¬ÅÄºÌ¼î¤Á¤ã¤óÆ¬°ì¸ÄÈ´¤±¤Æ¾å¼ê¤¤¤è¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤ê¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£¢£Âè2ÏÃ¡§£±·î26ÆüÊüÁ÷(¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê)
¸æ¾å¤¬Ê¸²Ê¾Ê¤ÎÅ·²¼¤ê°¶Àû¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤ÆÎÙÆÁ³Ø±à¤ËÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¤È±½¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¸æ¾å¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ã¯¤«¤Îºá¤òÈï¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¡£
¡ÖÃ´Ç¤ÂØ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡Ö¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤è¡×¤È¸æ¾å¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÅßÌÚ¤ËÉÙ±Ê¤Ï¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤½¤³¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¼¤á¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï½÷À¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ç¤·¤ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¹Í¤¨¤è¤¦¤è¡£¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Î°ÕÌ£¡£¡×¤È¡¢ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ëÉÙ±Ê¡£
¡Ö¿¿¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤¬¿Í´ÖÀ¤Þ¤Ç´Þ¤à¤Ê¤é¡¢¤¢¤¤¤Ä¤¬°ìÈÖ¥À¥á¤À¤í¡£¡×¤È¤¤¤¦ÅßÌÚ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¶µ¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸æ¾å¡£¡Ö¤Ü¤¯¤Ï¼«Ê¬¤¬¥¨¥ê¡¼¥È¤À¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö°ì½ï¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¸æ¾å¤À¤¬¡¢ÉÙ±Ê¤È¼¡¸µ¤ÏÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¾Ð¤¤¤ò¤«¤ß»¦¤¹¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬µ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢Ï²¼¤Ç¼¡¸µ¤È¿Àºê¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡Ö¿Àºê¡¢ºòÆü¡¢¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡×¤È³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÉÙ±Ê¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Èµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Ç¤·¤ç¡Á¥ª¥«¥ß¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡×¤È¿Àºê¤ò¤Ä¤Ä¤¯ÉÙ±Ê¡£Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë2¿Í¤Ë¡Ö¤¦¤ë¤»¤¨¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Àºê¤òÌÌÇò¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¸«¤Ä¤á¤ëÉÙ±Ê¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷ºÎÍÑ»î¸³²ñ¾ì¤Ç¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ß¤Æ±½¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¡£»×¤¤¤Ä¤á¤¿´é¤ÇÀÊ¤Ë¤¤¤ë¿Àºê¡£¤½¤³¤Ë¸æ¾å¤ÈÀ§»Þ¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¹»Ìç¤Çµ¼Ô¤é¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÀ§»Þ¡£
¹ñ²È¸øÌ³°÷ºÎÍÑ»î¸³²ñ¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢µîÇ¯ÎÙÆÁ¤ò¼¤á¤¿ºãÅçÀèÀ¸¤Î»Ò¶¡¤À¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ë¶Ã¤¯À¸ÅÌ¤¿¤Á¡£¿Àºê¤¬ÎÙÆÁ¿·Ê¹¤ÇºãÅçÀèÀ¸¤ÎÉÔÎÑ¤Îµ»ö¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦À¸ÅÌ¤¿¤Á¡£¡Ö¿Àºê¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤ï¤±¡©¡×¤È¿Àºê¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë¼¡¸µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ÄÊÌ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¿Àºê¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥¶¥ï¤Ä¤¯À¸ÅÌ¤¿¤Á¡£
º£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÉÙ±Ê¤Ï¿Àºê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¡©¡ØÊÌ¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ¡£»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ê¤é¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¿Àºê¤ÏÄÀÌÛ¤Î¤Þ¤Þ¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¥Ï¥²¥ï¥·¤È¾¯½÷¡Ù¤È¤¤¤¦°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤ò½Ð¤¹¸æ¾å¡£¤½¤ì¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Àºê¤¬°Õ¸«¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÉÙ±Ê¤Ï¡Ö¤Û¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØÊÌ¤Ë¡Ù¡¢¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡×¸æ¾å¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¤¤¤°Õ¸«¸ò´¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¼ø¶È¤¬½ª¤ï¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶µ¼¼°ÜÆ°¤Î¤¿¤á¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅì±À¤¬»×¤¤¤Ä¤á¤¿É½¾ð¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤ÆÉÙ±Ê¤Ë¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤Î¡£»þ´Ö¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ëÅì±À¤Ë¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤Î¡¢¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¹¥Êª¤Ê¤ó¤ÇÂç´¿·Þ¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¿¶Éñ¤¦ÉÙ±Ê¡£Åì±À¤ÎÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÉÙ±Ê¤Ï¿Íº®¤ß¤ÎÃæ¤òµÕÁö¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¦¡¦¡¦¡£