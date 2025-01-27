Âç¿Íµ¤¤ÎÊäÀ°²¼ÃåŽ¢¥À¥¤¥¢¥¸¥§¥ó¥ÌŽ£¤Ë¡¢¾åÉÊ¤Ê¸ÂÄê¥«¥éーŽ¥¥¹¥âー¥ー¥Ö¥ëー¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê♡
¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤Å¤¯¤ê¤ÎÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶ÈŽ¢¥À¥¤¥¢¥ÊŽ£¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¤ÎÊäÀ°²¼ÃåŽ¢¥À¥¤¥¢¥¸¥§¥ó¥ÌŽ£¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¸ÂÄê¥«¥éー¤ò¡¢2025Ç¯1·î6Æü(·î)¤«¤é4·î30Æü(¿å)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Í¥¤ì¤¿ÊäÀµÎÏ¤ÈÃå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÊäÀ°²¼Ãå¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇŽ¢¥¹¥âー¥ー¥Ö¥ëーŽ£¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿Íµ¤¤ÎÊäÀ°²¼Ãå¤Ë¸ÂÄê¥«¥éー¤¬ÅÐ¾ì
ÊäÀ°ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥àŽ¢¥À¥¤¥¢¥¸¥§¥ó¥ÌŽ£¤Ë¡¢¾åÉÊ¤ÇÍ¥Èþ¤Ê¿·¿§Ž¢¥¹¥âー¥ー¥Ö¥ëーŽ£¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥º¥ó¤òÌä¤ï¤º¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥«¥éー¤Ç¡¢¿È¤ËÃå¤±¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¿Íµ¤²¼Ãå¤Î¸ÂÄê¥«¥éー¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥»¥·ー¥ë¡ÛÉÔ²÷¤Ê¤ªÆù¤Î¤Ï¤ß½Ð¤·¤Ë¡É¤¹¤Ã¤Ý¤êÊñ¤ß¹þ¤à¡É¿·ºî¥·¥çー¥Ä¤¬¤ª»î¤·²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì!
¸ÂÄê¥«¥éー¤ÎŽ¢¥À¥¤¥¢¥¸¥§¥ó¥ÌŽ£¤Î¾ÜºÙ
¸ÂÄê¥«¥éー¤ÎŽ¢¥¹¥âー¥ー¥Ö¥ëーŽ£¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ãー¤È¥Ü¥Ç¥£¥¹ー¥Ä¡¢¥¬ー¥É¥ë¡¢¥·¥çー¥Ä¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¿§¤Ç¤½¤í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Èー¥¿¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
1986Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÊäÀ°²¼ÃåŽ¢¥À¥¤¥¢¥¸¥§¥ó¥ÌŽ£¤Ï¡¢ÁÇºà¤ä¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1997Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÂÎ·Á¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿ÊäÀ°²¼Ãå¤Ç¤¹¡£
ÊäÀµÎÏ¤ËÍ¥¤ì¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯¿È¤ËÃå¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Íµ¤ÊäÀ°²¼Ãå¤Î¸ÂÄê¥«¥éー¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ
¥À¥¤¥¢¥Ê¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¤ÎÊäÀ°²¼ÃåŽ¢¥À¥¤¥¢¥¸¥§¥ó¥ÌŽ£¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¾åÉÊ¤ÇÍ¥Èþ¤Ê¸ÂÄê¥«¥éーŽ¢¥¹¥âー¥ー¥Ö¥ëーŽ£¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ïº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÉ¬¸«¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Í¥¤ì¤¿ÊäÀµÎÏ¤È¿´ÃÏ¤è¤¤Ãå¿´ÃÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¥À¥¤¥¢¥Ê¤ÎŽ¢¥À¥¤¥¢¥¸¥§¥ó¥ÌŽ£¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£