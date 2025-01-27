¥Õ¥¸¹Á¼ÒÄ¹¡¡ÃæµïÀµ¹»á¤Î°úÂà¤Ë¸ý¤Ä¤°¤à¡Ö¤¦¡Á¤ó¡ÄÆÃ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¡23Æü¤Ë°úÂàÈ¯É½
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢ÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ¡¦Âæ¾ì¤ÎÆ±¶É¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ï°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢17Æü¤Ë¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¸ÂÄê¤·¤¿¤êÆ°²è»£±Æ¤ò¶Ø¤¸¤¿¤ê¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ©¸Â¤òÀß¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Ê¤É¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£CM½Ð¹Æ¤Îº¹¤·»ß¤á¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÃæµï»á¤Ï¡¢Êó¤¸¤é¤ì¤¿½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¤éÇ§¤á¼Õºá¤·¤¿¡£23Æü¤Ë°úÂà¤òÈ¯É½¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ªÊÌ¤ì¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡Ä¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤éµî¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæµï»á¤Î°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤òÌä¤ï¤ì¤¿¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¤¦¡Á¤ó¡ÄÆÃ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¡£¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ý¤ò¤Ä¤°¤ó¤À¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï²ÅÇ¼½¤¼£²ñÄ¹¡¢±óÆ£Î¶Ç·²ðÉû²ñÄ¹¡¢¹Á¼ÒÄ¹¡¢28ÆüÉÕ¤Ç¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÀ¶¿å¸¼£ÀìÌ³¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¶â¸÷½¤¼ÒÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤¬¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸µ¼ÒÄ¹¡¢¸µ²ñÄ¹¤Ç¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤ÎÆü»Þµ×»á¤Ï½ÐÀÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£