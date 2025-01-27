Åß¤ËÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¤á¤Þ¤¤¡¦¤Õ¤é¤Ä¤¡×¤ÎÍ½ËÉºö¤òÀìÌç°å¤¬ÅÁ¼ø¡£À¸¤¢¤¯¤Ó¤ä¸ª¤³¤ê¤âÁ°Ãû¤Î1¤Ä
´¨¤µ¤¬°ìÃÊ¤È¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤Î»þµ¨¡¢¹âÎð½÷À¤¬È¯¾É¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡Ö¤á¤Þ¤¤¡×¤ä¡Ö¤Õ¤é¤Ä¤¡×¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤ÎÈ¯À¸¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÈÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø10ÉÃ¤Ç¤á¤Þ¤¤²þÁ±ÂÎÁà¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò´©¡Ë¤Î´Æ½¤¼Ô¤Ç¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©¤ß¤Ê¤ÈÀÖ½½»úÉÂ±¡ ¤á¤Þ¤¤¡¦Ê¿¹Õ¿À·Ð²ÊÉôÄ¹¤Î¿·°æ´ðÍÎÀèÀ¸¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤á¤Þ¤¤¡¦¤Õ¤é¤Ä¤¤Î¸¶°ø¤Î7³ä¤Ï¡ÖÆâ¼ª¡×¤Ë
Åß¤Î´¨¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç¾¤ä¼ª¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¡£¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤ÇÂÎ¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤á¤Þ¤¤¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Þ¤¤¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë½÷À¤Î¹âÎð¼Ô¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÎáÏÂ4¡Ê2022¡ËÇ¯ ¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤á¤Þ¤¤¤ÇÇº¤à¿Í¤ÏÌó248Ëü¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£65ºÐ°Ê¾å¤Ë¸Â¤ë¤ÈÌó30¡ó¤Î¿Í¤¬¡¢¤á¤Þ¤¤¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¤è¤ê½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿·°æ´ðÍÎÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÅö±¡¤Î¤á¤Þ¤¤¡¦Ê¿¹Õ¿À·Ð²Ê¤ËÄÌ±¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤â65ºÐ¤Ç¡¢80Âå¡¢90Âå¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤á¤Þ¤¤¡¦¤Õ¤é¤Ä¤¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¿·°æÀèÀ¸¤Ï¡¢¤á¤Þ¤¤¡¦¤Õ¤é¤Ä¤¤Î7³ä¤Ï¼ª¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ª¤Î¤Ä¤¯¤ê¤ÏÂç¤¤¯³°¼ª¡¢Ãæ¼ª¡¢Æâ¼ª¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò»Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâ¼ª¤Ëµ¯¤³¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤¬¡¢¤á¤Þ¤¤¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤á¤Þ¤¤¤Î¾É¾õ¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¤ï¤±¤Æ3¼ïÎà¡£ÆÍÁ³·ã¤·¤¯ÌÜ¤¬¤°¤ë¤°¤ë²ó¤ë¡Ø²óÅ¾À¤á¤Þ¤¤¡Ù¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È±À¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡ØÉâÆ°À¤á¤Þ¤¤¡Ù¡¢¤æ¤é¤æ¤éÍÉ¤ì¤Æ¤Õ¤é¤Ä¤¯¡ØÉÔ°ÂÄêÀ¤á¤Þ¤¤¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¿·°æÀèÀ¸¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
Ê¿¹Õµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤á¤Þ¤¤¡¦¤Õ¤é¤Ä¤¤Ï²þÁ±¤¹¤ë
¤á¤Þ¤¤¡¦¤Õ¤é¤Ä¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Æâ¼ª¤Ë¤¢¤ë´ï´±¡Ö¼ªÀÐ´ï¡×¡£¼ªÀÐ´ï¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ç´ÃåÀ¤Î¤¢¤ë¡Ö¼ªÀÐËì¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¼ªÀÐ¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÎ³¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬Æ°¤¤¤¿¤È¤¤ËÆ¬¤¬·¹¤¯¤È¡¢¼ªÀÐ¤¬Æ°¤¡¢ÂÎ¤Î·¹¤¤äÆ°¤¤òÇ¾¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¿·°æÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤ÎÆâ¼ª¤Ç¡¢¼ªÀÐ¤¬°Û¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Ï¤¬¤ì¤Æ»°È¾µ¬´É¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¡¢»°È¾µ¬´É¤Î¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤¬²á¾ê¤ËÁý¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î°Û¾ï¾ðÊó¤¬Ç¾¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¤ä¤Õ¤é¤Ä¤¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ï¼¡¤Î3¥«½ê¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¼õ¤±¤È¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÌÜ¡á»ë»É·ã¡ÊÌÜ¤«¤é¼õ¤±¤È¤ë¾ðÊó¡Ë¡Ù
¡Ø¼ª¡áÁ°Äí»É·ã¡Ê¼ª¤«¤é¼õ¤±¤È¤ë¾ðÊó¡Ë¡Ù
¡ØÂÎ¢¡á¿¼Éô´¶³Ð»É茢¡ÊÂÎ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¾ðÊó¡Ë¡Ù
¾®Ç¾¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ÂÎ¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¡¢¼ª¡¢Â¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÆü¾ïÅª¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¾®Ç¾¤¬¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯Êä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊø¤ì¤Ï¡¢¾®Ç¾¤òÃÃ¤¨¡¢Ê¿¹Õµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç²þÁ±¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Ë¤¿¤È¤¨¤ì¤Ð¡¢¾®Ç¾¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÊÒÊý¤Î¥×¥í¥Ú¥é¡ÊÆâ¼ª¡Ë¤¬²õ¤ì¡¢·¹¤¤¤ÆÄÆÍî¤·¤½¤¦¤Ê¾õÂÖ¡Ê¡á¤á¤Þ¤¤¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ï°ÂÄê¤·¤ÆÈô¤Ü¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ê¾®Ç¾¡Ë¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤á¤Þ¤¤¤Ë¶¯¤¤ÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¤á¤Þ¤¤¤Î¼õ¿Ç¤Ï²¿²Ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡©
¤á¤Þ¤¤¤Î¾É¾õ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢²¿²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¿·°æÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤á¤Þ¤¤¡¦¤Õ¤é¤Ä¤¤Î7³ä¤Ï¼ª¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡ÊÆâ²Ê¡Ë¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç¾¿À·Ð³°²Ê¤ÇCT¤äMRI¤Ê¤É¤Î²èÁü¸¡ºº¤ò¤·¡¢Ç¾¤Ë°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¾¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Ë¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤Ø¡£Ç¾¤ÎÉÂµ¤¤Î²ÄÇ½À¤òÇÓ½ü¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Ç¾¤Î¼À´µ¤¬Áý¤¨¤ë65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤Ë¤ÏÇ¾¸¡ºº¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¤Î½÷À¤ÏÉØ¿Í²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤Þ¤¤¤Î¾É¾õ¼«ÂÎ¤Ï¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¡¢¤á¤Þ¤¤¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤á¤Þ¤¤ÁêÃÌ°å¤Ë¼õ¿Ç¤·¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤á¤Þ¤¤¤¬²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¤á¤Þ¤¤Ê¿¹Õ°å³Ø²ñ¡Ù¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¡¢¡Ø¤á¤Þ¤¤¤ÎÁêÃÌ°å¡¦ÀìÌç°å¡Ù¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÆÍÁ³¤Î¤á¤Þ¤¤¤Ï²óÈò¤Ç¤¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡Ö7¤Ä¤ÎÁ°Ãû¡×
ÆÍÁ³¤Î¤á¤Þ¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¾å¼ê¤Ë¤Ä¤¹ç¤¦ÊýË¡¤ò¿·°æÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤á¤Þ¤¤¤ÎÈ¯ºî¤ò²¿ÅÙ¤«·Ð¸³¤¹¤ë¤È¡¢Á°Ãû¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤¬²¼µ¤Î7¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¡¡¼ªÌÄ¤ê¤ä¼ª¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤
¡Ê2¡Ë¡¡¼ó¡¦¸ª¤Î¤³¤ê¤¬¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤Ò¤É¤¤
¡Ê3¡Ë¡¡À¸¤¢¤¯¤Ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
¡Ê4¡Ë¡¡ÅÇ¤µ¤¤ä·Ú¤¤¥à¥«¤Ä¤¤¬¤¢¤ë
¡Ê5¡Ë¡¡¸åÆ¬Éô¤¬½Å¤¯´¶¤¸¤ë
¡Ê6¡Ë¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¤¬²áÅÙ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¯
¡Ê7¡Ë¡¡¤Õ¤é¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¡¢¾è¤êÊª¤Ë¿ì¤¤¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤¬¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤¢¤ë
¤³¤Î7¤Ä¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥±¡¼¥¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤á¤Þ¤¤¤¬µ¯¤³¤ëÁ°¤ÎÂÎÄ´¤ä¤½¤Î¾õ¶·¤ò¥á¥â¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Ä¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤É¤ó¤ÊÁ°Ãû¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¤Ê¤É¤ò¥á¥âÄøÅÙ¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡Ø¤á¤Þ¤¤Æüµ¡Ù¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Þ¤¤¤Îµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»öÁ°¤Ë²óÈò¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¤á¤Þ¤¤¤ò²þÁ±¡¦Í½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö9¤Ä¤ÎÀ¸³è½¬´·¡×
ºÇ¸å¤Ë¿·°æÀèÀ¸¤Ë¡¢¤á¤Þ¤¤¤ò²þÁ±¡¦Í½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼ÂÁ©¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤À¸³è½¬´·9¤Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê1¡Ë¡¡¿çÌ²¤ò½½Ê¬¤Ë¤È¤í¤¦
¡ÖÈèÏ«¤ÎÃßÀÑ¤ä¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¡¢·ì¤Î¤á¤°¤ê¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Æâ¼ª¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Ç¤á¤Þ¤¤¤òÍ½ËÉ¤¹¤ëºÇ¤âÍ¸ú¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ê2¡Ë¡¡¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤È¤¤ÏÇ®¤¤¤ªÅò¡¢Ä¹É÷Ï¤¤òÈò¤±¤è¤¦
¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ç®¤¤¤ªÅò¤Ë¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢Ä¹É÷Ï¤¤âÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤ÊÆ°ºî¤â¡Ø¤æ¤Ã¤¯¤êÆ°¤¯¡Ù¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×
¡Ê3¡Ë¡¡¹üÌ©ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¿©»ö¤ò¤È¤í¤¦
¡Ö¹üÌ©ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈºÆÈ¯¤·¤ä¤¹¤¤¤á¤Þ¤¤¾É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ü¤ò¾æÉ×¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óK¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¹ü¼Á¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤âËº¤ì¤º¤Ë¡×
¡Ê4¡Ë¡¡µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ¤·¤è¤¦
¡Öµ¤°µ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤È¡¢Æâ¼ª¤Ë¤¢¤ë¡Øµ¤°µ¥»¥ó¥µ¡¼¡Ù¤¬ÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¤á¤Þ¤¤¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ªÈ´¤¡Ê¥Ä¥Ð¤ä¿å¤ò°û¤ß¹þ¤à¡¢¿åÊ¬¤ò¤È¤ë¤Ê¤É¡Ë¤ä¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
¡Ê5¡Ë¡¡¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¤¿¤·¤Ê¤àÄøÅÙ¤Ë¤·¤è¤¦
¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬·ì±Õ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆâ¼ª¤Î¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤ËÆÏ¤¯¤È¡¢¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤È¤Î½Å¤µ¤Î°ã¤¤¤«¤é¤á¤Þ¤¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¡£¤Ä¤¹ç¤¤¤Ê¤É¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¤È¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¿¤·¤Ê¤àÄøÅÙ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡Ê6¡Ë¡¡µÊ±ì¤Ï¤á¤Þ¤¤¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤Î¤ÇÈò¤±¤è¤¦
¡Ö¥¿¥Ð¥³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ë¥³¥Á¥ó¤Ï¡¢Æâ¼ª¤Î·ì´É¤ò¼ý½Ì¤µ¤»¡¢·ìÎ®¤òË¸¤²¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë°ì»À²½ÃºÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¾¤äÆâ¼ª¤Ø¤Î»ÀÁÇ¤Î¶¡µë¤¬¸º¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¤òÀ¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ê7¡Ë¡¡¤á¤Þ¤¤¤¬µ¯¤¤¿¤é°Å¤¤¾ì½ê¤Ç²£¸þ¤¤Ë¿²¤è¤¦
¡Ö²È¤Ê¤é°Å¤¯¤ÆÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¡¢³°½ÐÀè¤Ê¤éÆü±¢¤òÁª¤Ó¡¢°áÉþ¤ò¤æ¤ë¤á¤Æ¡¢´é¤ò²£¤Ë¸þ¤±¤Æ¿²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÇ¤µ¤»ß¤á¤ÎÌô¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÉþÍÑ¤ò¡£»ÔÈÎ¤Î¾è¤êÊª¿ì¤¤»ß¤á¤ÎÌô¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£30Ê¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¼£¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡Ê8¡Ë¡¡¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ï¤Ç¤¤ì¤ÐÈò¤±¤è¤¦
¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤Î·Ê¿§¤¬¤¹¤Ð¤ä¤¯Î®¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤ë¼Ö¤Î±¿Å¾Ãæ¤Ï¡¢Ê¿¹Õ´¶³Ð¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤á¤Þ¤¤¡¦¤Õ¤é¤Ä¤¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ê9¡Ë¡¡¿å°µ¤äµ¤°µ¤¬ÊÑ²½¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÈò¤±¤è¤¦
¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ä¥è¥¬¤Ê¤É¤ÎÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤Ï¡¢Æâ¼ª¤Ø¤Î·ì¤Î¤á¤°¤ê¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿å°µ¤äµ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤¬¤á¤Þ¤¤¤òÍ¶È¯¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥¥å¡¼¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤äÅÐ»³¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¡Ø10ÉÃ¤Ç¤á¤Þ¤¤²þÁ±ÂÎÁà¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹