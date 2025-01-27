¡ÚËÌ³¤Æ»½é¡Û¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¡×¤¬2·î²¼½Ü¤ËÅÐ¾ì¡Ú¸ü´ßÄ®¡Û
2025Ç¯2·î²¼½Ü¡¢¡Ø¸ü´ß¾øÎ¯½ê¡Ù¤«¤é¡¢Æó½½»ÍÀáµ¤¥·¥êー¥ºÂè18ÃÆ Æó»êÆóÊ¬¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ø¸ü´ß¥·¥ó¥°¥ë¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー Åß»ê¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¤È¤Ï¡¢1¤Ä¤Î¾øÎ¯½ê¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー¤È¥°¥ìー¥ó¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò¹ç¤ï¤»¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î
¸ü´ß¾øÎ¯½ê¤È¤Ï
²èÁü¡§·øÅ¸¼Â¶È³ô¼°²ñ¼Ò¸ü´ß¾øÎ¯½ê
¡Ø¸ü´ß¾øÎ¯½ê¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÍ¿ô¤Î²´éÚ¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¸ü´ßÄ®¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ò¤¬¤·ËÌ³¤Æ»È¯¤Î¾øÎ¯½ê¤Ç¤¹¡£¥¦¥¤¥¹¥ーÂ¤¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2016Ç¯10·î¤Î¤³¤È¡£Å¥ÃºÁØ¤òÄÌ¤Ã¤¿À¶ÑØ¤Ê»Å¹þ¤ß¿å¡¢½ÏÀ®¤ËÅ¬¤·¤¿ÎäÎÃ¤Ç¼¾½á¤Êµ¤¸õ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ÃÏ¤Î¿©ºà¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬È÷¤ï¤Ã¤¿¸ü´ß¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¥¹¥³¥Ã¥Á¤ÎÅÁÅý¤òÆ§½±¤·¤¿¥¦¥¤¥¹¥ーÂ¤¤ê¤Ë¼ÂÄ¾¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÁü¡§·øÅ¸¼Â¶È³ô¼°²ñ¼Ò¸ü´ß¾øÎ¯½ê
¡Ø¸ü´ß¾øÎ¯½ê¡Ù¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢Ã®¤ËµÍ¤á¤ëÄ¾Á°¤Î¸¶¼ò¡Ê¥Ë¥åー¥á¥¤¥¯¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ë¤òÂÅ¶¨¤Ê¤¯¡¢ÈþÌ£¤·¤¯Â¤¤ê¹þ¤à¤³¤È¡£¸¶¼ò¤Ï¡¢¥Ðー¥Ü¥óÃ®¡¢¥·¥§¥êーÃ®¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥óÃ®¡¢ËÌ³¤Æ»»º¥ß¥º¥Ê¥éÃ®¤òÃæ¿´¤ËµÍ¤á¤é¤ì¡¢¸ü´ßÏÑ¤òË¾¤àµÖ¤Î¾å¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÀÅ¤«¤Ë½ÏÀ®¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£¥Ôー¥Æ¥£ー¤ÇÄ¬É÷¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÅ»¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´»µÌ¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤µ¤òÃ¹¤¨¤¿¡¢¸ü´ß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¸ü´ß¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥È¥ë
²èÁü¡§·øÅ¸¼Â¶È³ô¼°²ñ¼Ò¸ü´ß¾øÎ¯½ê
¡Ø¸ü´ß¥·¥ó¥°¥ë¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー Åß»ê¡Ù¤Ï¡¢Æó½½»ÍÀáµ¤¥·¥êー¥º¤ÎÂè18ÃÆ¡£
ËÌ³¤Æ»½é¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ç¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥â¥ë¥È¸¶¼ò¡¢¥°¥ìー¥ó¸¶¼ò¤ÎÁ´¤Æ¤¬¡Ø¸ü´ß¾øÎ¯½ê¡Ù¤Ë¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»»º¤ÎÂçÇþ¤ä¹òÎà¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÍÑ¤¤¤¿¡¢ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ö¥ì¥ó¥É¡£°ìÍÛÍèÉü¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë»Ï¤Þ¤ê¤Îµ¨Àá¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¸ü´ß¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
²èÁü¡§·øÅ¸¼Â¶È³ô¼°²ñ¼Ò¸ü´ß¾øÎ¯½ê
¡ÈÅß»ê¡É¤Ï¡¢Æó½½»ÍÀáµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤¯¤ËÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤µ¤ì¤ëÆó»êÆóÊ¬¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ø¸ü´ß¥·¥ó¥°¥ë¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー Åß»ê¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁ¤äÀ½Â¤ÊýË¡¤ËÆÃÊÌ¤Î¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ü¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ü´ß¥·¥ó¥°¥ë¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー Åß»ê¡×¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó
¸ü´ß¥·¥ó¥°¥ë¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー Åß»ê
ÆâÍÆÎÌ¡§700ml
¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¡§48¡ó
²Á³Ê¡§29,700±ß
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ë¤è¤ê¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¥¿±Ãæ¤ä¼øÆý´ü¤Î°û¼ò¤Ï¡¢ÂÛ»ù¡¦Æý»ù¤ÎÈ¯°é¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»LikersÊÔ½¸Éô¤Î¤Ò¤È¤³¤È
ËÌ³¤Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ø¸ü´ß¥·¥ó¥°¥ë¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー Åß»ê¡Ù¡£ÆÃÊÌ¤Ê°ìÇÕ¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
Ê¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
¡Ú²èÁü¡¦»²¹Í¡Û¸ü´ß¾øÎ¯½ê¤«¤éËÌ³¤Æ»½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー ¡ÖÅß»ê¡×È¯Çä¡Ê2025Ç¯2·î²¼½Ü¡Ë - PR TIMES
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ê¸Ãæ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£