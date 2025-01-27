±üÊ¿Âç·ó¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×Âè£²ÏÃÊüÁ÷¤ËÈ¿¶Á¡Ö½ÅÍ×¥¥ã¥é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë¡×
ÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡ÙÂè£²ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÊC¡ËTBS
¾¾ºäÅíÍû¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢±üÊ¿Âç·ó¤¬½Ð±é¤¹¤ëTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤ÎÂè£²ÏÃ¤¬£±·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¿ÀºêÂóÅÍÌò¡¦±üÊ¿Âç·ó¤Î¼Çµï¤¬SNS¾å¤ÇÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡ÙÂè£²ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¼ç±é¤Î¾¾ºäÅíÍû¤¬±é¤¸¤ë¸æ¾å¹§(¤ß¤«¤ß¡¦¤¿¤«¤·)¤¬¡¢¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤òµ¡¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¶µ°é¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÊ¸²Ê¾Ê´±Î½¤Ë¡£¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¤â¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¡£¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤±¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é²þ³×¤âÌ¾¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¿õ¤Ï²þ³×¤É¤³¤í¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊÝ¿È¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Ì¤Íè¤òÌ´¸«¤ë¶µ°é¸½¾ì¤Þ¤Ç¤â¡¢Âç¿Í¤Î¸¢ÎÏÁè¤¤¤ÎÆ»¶ñ¤ËÀ®¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸æ¾å¤Ï¿·¤¿¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿´±Î½ÇÉ¸¯À©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»äÎ©¹â¹»¤Ø¤Î½Ð¸þ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£¼Â¼Á¡¢¥¨¥ê¡¼¥È´±Î½¤Ë¤¯¤À¤µ¤ì¤¿º¸Á«¿Í»ö¡¦¡¦¡¦¤·¤«¤·¸æ¾å¤Ï¡¢À©ÅÙ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ë¤¤¤Æ¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤é¤Ð¸½¾ì¤«¤éÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢À©ÅÙ¤ÎÆâÉô¤«¤é¤Ö¤Ã²õ¤»¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¼«¤é¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ä¡£
À©ÅÙ¤òºî¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ë´±Î½¤È¡¢À©ÅÙ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ë¶µ»Õ¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤Í¤ë¡È´±Î½¶µ»Õ¡É¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë18ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤òÆ³¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸¢ÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
±üÊ¿Âç·ó¤¬±é¤¸¤ë¿ÀºêÂóÅÍ¤Ï¡¢ÊóÆ»Éô¤ÎÉôÄ¹¤Ç¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È»ÖË¾¡£¿·Ê¹µ¼Ô¤ÎÉã¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÂº·É¤ÈÈ¿È¯¤ÎÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµµÁ´¶¤¬¤¢¤êÀ®ÀÓÍ¥½¨¤À¤¬¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¥¯¥é¥¹¤Î¶õµ¤¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¤¢¤ë¡£
ÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤ÎÂè2ÏÃ¤Ç¿ÀºêÂóÅÍ¤ò±é¤¸¤ë±üÊ¿Âç·ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±üÊ¿Âç·ó¤¯¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤Ê¤¤É½¾ð¤À¤±¤Î¤ª¼Çµï¡¢°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤«ÌÜÎ¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡¢¡¢¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¡¢¡¢¤³¤Î¿ôÉÃ¤Ç¿´¤òÆ°¤«¤»¤ë±üÊ¿¤¯¤ó¡¢¡¢¡¢¡×¡¢¡Ö¤É¤Î»Ò¤â±éµ»¾å¼ê¤Ê¤Î¤ÏÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢±üÊ¿¤¯¤ó¾å¼ê¤¹¤®¤Æ½ÅÍ×¥¥ã¥é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤ê¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£¢£Âè£²ÏÃ¡§£±·î26ÆüÊüÁ÷(¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê)
¿Àºê¤ÏºãÅç(¾ïÈ×µ®»Ò)¤¬Æ¯¤¯¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¸þ¤«¤¦¤â¸·¤·¤¯ÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö²¶¤âÆÈ¼«¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¡×¤È¤¤¤¦¼¡¸µ(·¦ÄÍ°¦Î®)¤ÈÉÙ±Ê(¼¬ÅÄºÌ¼î)¤â¶¦¤Ë¡¢»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÍª»Ò¤¬´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î»¨»ï¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø´±Î½»î¸³²ñ¾ì»¦¿Í»ö·ï¿¿»³µÝ¸¹ÍÆµ¿¼Ô(22)¤Î°Ç¡Ù¤ÎÊ¸»ú¡£»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ê½Ð¤Æ¤¯¤ëºãÅç¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¿Àºê¡£
¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Î¤³¤È¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹ºãÅç¤À¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Î¿Àºê¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤Îµ»ö¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊ¹¤¯¡£
ÈÝÄê¤¹¤ëºãÅç¡¢¸·¤·¤¤ÂÖÅÙ¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç»±¤òÅÏ¤¹Í¥¤·¤µ¤â¸«¤»¡¢±«¤ÎÃæµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
³Ø¹»¤Ëµ¼Ô¤¬²¡¤·³Ý¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¶µ¼¼¤ÇºãÅç¤ÎÉÔÎÑµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ø¥Ï¥²¥ï¥·¤È¾¯½÷¡Ù¤Î¼Ì¿¿¤ÈºãÅç¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤ò½Å¤Í¤ÆÏÃ¤¹¸æ¾å¡¢¤½¤·¤Æ¿Àºê¤Ï¡Ö¥Ï¥²¥ï¥·¤ÎÀµÂÎ¤ò...¸«¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£¤À¤«¤é¡Ä¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤â¡Ä¥ª¥ì¤Ï¤¼¤Ã¤¿¤¤¤½¤ì¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¡Ä¡×¤È¶¯¤¯°Õ»×¤ò¸ì¤ë¡£
Ï²¼¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¿Àºê¤È¸ÅÂå(ËÌÂ¼°ìµ±)¡£¡Ö¼¤á¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï½÷À¤À¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤ë¿Àºê¡£¤·¤«¤·¸ÅÂå¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â½Ð¸þ¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¡¢ÃÇ¤Ã¤¿¤Î¤ÏºãÅç¤Î°Õ»×¤À¤ÈÏÃ¤¹¡Ä¡£
ÌÌ²ñ¼¼¤ÇÂÔ¤Ä¸æ¾å¡£Èâ¤¬³«¤¡¢¿¿»³µÝ¸¹(ËÙÅÄ¿¿Í³)¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¸æ¾å¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»¦¤·¤¿¡×µÝ¸¹¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ÏÏÄ¤ó¤Ç¤ë¡£¤Ö¤Á²õ¤¹¤Ë¤ÏºÇÂç¤Î¸ú²Ì¤¬É¬Í×¡£°ã¤¦¡©¡×
¸æ¾å¡Ö¡ÄÀÎ¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤è¡×
»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤¬ºãÅç¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢¿Àºê¤¬¼è¤ëÁªÂò¤È¤Ï¡Ä