¿ÈÊ¬¤òµ¶¤Ã¤Æ´ë¶È¤Ë¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯¤ÎITÏ«Æ¯¼Ô¤¬µ¡Ì©¾ðÊó¤òÅð¤ß½Ð¤·¸ÛÍÑ¸µ¤ò¶¼Ç÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈFBI¤¬·Ù¹ð
¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2025Ç¯1·î23Æü(ÌÚ)¡¢¥¢¥á¥ê¥«»ÊË¡¾Ê¤¬ËÌÄ«Á¯¹ñÀÒ¤Î¥Á¥ó¡¦¥½¥ó¥¤¥ë¤È¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥½¥ó¡¢¥á¥¥·¥³¹ñÀÒ¤Î¥Ú¥É¥í¡¦¥¨¥ë¥Í¥¹¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡¦¥Ç¡¦¥í¥¹¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ó¥Æ¥±¥ì¥¼¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¤È¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥¢¥·¥å¥È¡¼¥ë¤Î5¿Í¤ò¡¢º¾µ½¹Ô°Ù¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤È¥á¥¥·¥³¹ñÀÒ¤Î3¿Í¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤ò¤À¤Þ¤·¤ÆËÌÄ«Á¯¹ñÌ±¤ò¸ÛÍÑ¤µ¤»¤ë¡Ö¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¼Ô¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.justice.gov/opa/pr/two-north-korean-nationals-and-three-facilitators-indicted-multi-year-fraudulent-remote
DoJ Busts Up Another Multinational DPRK IT Worker Scam
https://www.darkreading.com/threat-intelligence/doj-multinational-dprk-it-worker-scam
US indicts five over lucrative six-year DPRK IT worker fraud • The Register
https://www.theregister.com/2025/01/24/north_korean_devs_and_their/
¥¢¥á¥ê¥«»ÊË¡¾Ê¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É¤Ç´ÆÆÄ´±¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥Ð¥Ã¥«¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«»ÊË¡¾Ê¤Ï¡¢À©ºÛ¤ò²óÈò¤·¤ÆËÌÄ«Á¯À¯¸¢¤ÎÍ¥Àè²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊ¼´ï·×²è¡×¤Î»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤ò¤À¤Þ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¼Ô¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¼Ô¤ËÊª¼ÁÅª»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦Ãç²ð¼Ô¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤â¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«»ÊË¡¾Ê¤ÏÈï³²¤òÁË»ß¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¤ò¸¡ÃÎ¡¦ËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
FBI¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼ÉôÌç¤ÇÉû¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ô¥©¥ó¥É¥é¥ó»á¤Ï¡¢¡ÖFBI¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎITÏ«Æ¯¼Ô¤ò¥ê¥â¡¼¥È½¾¶È°÷¤È¤·¤Æ(ÃÎ¤é¤º¤Ë)¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢(°Õ¿Þ¤»¤º)ËÌÄ«Á¯À¯¸¢¤Ë»ñ¶âÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¡¢(ËÌÄ«Á¯¤¬)À©ºÛ¤òÆ¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë·×²è¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2018Ç¯4·îº¢¤«¤é2024Ç¯8·îº¢¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æº£²óµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿5¿Í¤Èµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶¦ËÅ¼Ô¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â64¼Ò¤Î¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤«¤é»Å»ö¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎITÏ«Æ¯¼Ô¤Ë»Å»ö¤ò¤¢¤Ã¤»¤ó¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10¼Ò¤¬86Ëü6255¥É¥ë(Ìó1²¯3500Ëü±ß)¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿5¿Í¤ÏÃæ¹ñ¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FBI¤Ïº£²óµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿5¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¥ó¥Æ¥±¥ì¥¼¤È¥¢¥·¥å¥È¡¼¥ë¤òÂáÊá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Ë¤¢¤ë¥¢¥·¥å¥È¡¼¥ë¤Î¼«Âð¤âÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥·¥å¥È¡¼¥ë¤Ï´ë¶È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Î¡¼¥ÈPC¤ò¥Û¥¹¥È¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ò¸Û¤Ã¤¿¤È´ë¶È¤Ë»×¤ï¤»¤ë¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¥Õ¥¡¡¼¥à¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤Ï2025Ç¯1·î10Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂáÊá¾õ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åµ¤Î3¿Í¤ÏÅð¤Þ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥½¥ó¥¤¥ë¤ª¤è¤Ó¥¸¥ó¥½¥ó¤ò´Þ¤à¡¢Ê£¿ô¿Í¤ÎËÌÄ«Á¯¹ñÀÒ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ò¿È¸µ¤ò±£¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤Ë¸ÛÍÑ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
5¿Í¤Ï¶¦ËÅºá¡¢ÄÌ¿®º¾µ½ºá¡¢Í¹ÊØº¾µ½ºá¡¢¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡¢µ¶Â¤¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Î¾ùÅÏ¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥ó¥¤¥ë¤ª¤è¤Ó¥¸¥ó¥½¥ó¤Ï¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍºáÈ½·è¤¬²¼¤ì¤ÐºÇÂç¤ÇÄ¨Ìò20Ç¯¤Î·º¤Ë½è¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤ÎÀ©ºÛ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤ËÇÉ¸¯¤·¤¿¼«¹ñ¤Î½ÏÎý¤·¤¿ITÏ«Æ¯¼Ô¤ò´ë¶È¤ò¤À¤Þ¤·¤Æ¸ÛÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎËÌÄ«Á¯ITÏ«Æ¯¼Ô¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¹ñËÉ¾Ê¤äËÌÄ«Á¯¤ÎÂçÎÌÇË²õÊ¼´ï¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤¹¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î»ØÄêÃÄÂÎ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤ÇÇ¯´ÖºÇÂç30Ëü¥É¥ë(Ìó4700Ëü±ß)¤ò²Ô¤®¡¢Â¿³Û¤Î¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌÄ«Á¯¤ÎITÏ«Æ¯¼Ô¡ÖUNC5267¡×¤¬Ê£¿ô¤Î¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó100¡×´ë¶È¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤À»öÎã¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ä´ºº¤Ë¤è¤êÈ½ÌÀ - GIGAZINE
¥¢¥á¥ê¥«»ÊË¡¾Ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ï¢Ë®ÁÜºº¶É(FBI)¤Ï¿ÈÊ¬¤òµ¶¤Ã¤ÆÆ¯¤¯ËÌÄ«Á¯¤ÎITÏ«Æ¯¼Ô¤¬´ë¶È¤Îµ¡Ì©¥Ç¡¼¥¿¤òÅð¤ß¡¢¶²³å¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Internet Crime Complaint Center (IC3) | North Korean IT Workers Conducting Data Extortion
https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250123
ËÌÄ«Á¯¤¬¼«¹ñÌ±¤Î¿ÈÊ¬¤òµ¶¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤Ê¤É¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢FBI¤Ï2023Ç¯10·î»þÅÀ¤Ç¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ôÀé¿Í¤ÎËÌÄ«Á¯¿Í¤¬¿ÈÊ¬¤òµ¶¤Ã¤ÆÂ¾¹ñ¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈFBI¤¬·Ù¹ð¡¢ÄÂ¶â¤ÏËÌÄ«Á¯¤ËÁ÷¶â¤·¤Æ¥ß¥µ¥¤¥ë·×²è¤Ë - GIGAZINE
Åö½é¤ÏËÌÄ«Á¯À¯ÉÜ¤Ë»ñ¶âÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î»öÎã¤Ç¤ÏËÌÄ«Á¯¤ÎITÏ«Æ¯¼Ô¤¬¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤«¤éµ¡Ì©¥Ç¡¼¥¿¤òÅð¤ß½Ð¤·¡¢¶¼Ç÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FBI¤Ï¡Ö¤³¤³¿ô¤«·î¡¢FBI¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤Î¶¯Ã¥¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎIT½¾»ö¼Ô¤¬´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ø¤Î°ãË¡¥¢¥¯¥»¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÀìÍ¥Ç¡¼¥¿¤äµ¡Ì©¥Ç¡¼¥¿¤òÅð¤ß½Ð¤·¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá³èÆ°¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢À¯¸¢¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡Ì©¥Ç¡¼¥¿¤Î¶²³å¤ÈÅðÆñ¤Î¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢FBI¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÌÄ«Á¯¤ÎITÏ«Æ¯¼Ô¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´ë¶È¤¬¿ÈÂå¶âÍ×µá¤Ë±þ¤¸¤ë¤Þ¤ÇÅð¤ó¤ÀÆÈ¼«¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ä¥³¡¼¥É¤ò¿Í¼Á¤Ë¤·¤Æ¶¼Ç÷¤·¤Þ¤¹¡£ËÌÄ«Á¯¤ÎITÏ«Æ¯¼Ô¤¬Èï³²´ë¶È¤ÎÆÈ¼«¥³¡¼¥É¤ò¸ø³«¤·¤¿»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÌÄ«Á¯¤ÎITÏ«Æ¯¼Ô¤Ï¡¢GitHub¤Ê¤É¤Î´ë¶È¥³¡¼¥É¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤ò¼«Ê¬¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¸Ä¿Í¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ï´ë¶È¥³¡¼¥É¤ÎÅðÆñ¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÌÄ«Á¯¤ÎITÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤²ñ¼Ò¤ÎÇ§¾Ú¾ðÊó¤ä¥»¥Ã¥·¥ç¥óCookie¤ò¼ý½¸¤·¡¢¼Ò³°¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤éºî¶È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿¯³²¤Îµ¡²ñ¤òÁÀ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
FBI¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¹¶·â¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î4ÅÀ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤ÇºÇ¾®¸¢¸Â¤Î¸¶Â§¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢¥í¡¼¥«¥ë´ÉÍý¼Ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÌµ¸ú¤Ë¤·¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¢¸Â¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡£
¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤Î¥ê¥â¡¼¥ÈÀÜÂ³¤ä¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥â¡¼¥È¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥×¥í¥È¥³¥ë¤Þ¤¿¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢°Û¾ï¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò´Æ»ë¤ª¤è¤ÓÄ´ºº¤¹¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¤ÎITÏ«Æ¯¼Ô¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Ë´ØÏ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊIP¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é¡¢Ã»´ü´Ö¤Ë1¤Ä¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÊ£¿ô²ó¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÉÑÈË¤Ë¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥í¥°¤È¥Ö¥é¥¦¥¶¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò´Æ»ë¤·¡¢¶¦Í¥É¥é¥¤¥Ö¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥³¡¼¥É¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ê¤É¤Î´ÊÃ±¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤ò²ð¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎÎ®½Ð¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡£
¡¦Ê£¿ô¤Î²»À¼¡¦¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¡£