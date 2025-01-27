ÃæµïÀµ¹»á¤Ï½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡ÖÆ±°Õ¤Î¤â¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¼±¡¡½÷À¤È¤Ï¡Ö°Û¤Ê¤ëÇ§¼±¡×¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²ñ¸«
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¡¢ÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢Ãæµï»áËÜ¿Í¤¬½÷À¤È¤Î´Ö¤Çµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±°Õ¤Î¤â¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï23Ç¯6·î¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡£Ãæµï»á¤«¤é¤Ï¥Õ¥¸¼Ò°÷¤ØÆ±Ç¯7·î¤ËÊó¹ð¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î¸åÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÁÆ¬¤Ç¤Î·Ð²áÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤ËÃæµï»á¤¬½÷À¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÇ§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤ÇÅö»ö¼Ô°Ê³°¤¬´ØÍ¿¤·¤Å¤é¤¤¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¡¢¼¨ÃÌ¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤¿¤³¤È¤âÄ´ºº¤ò¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤µ¤»¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼Áµ¿¤Ç2¿Í¤Î´Ö¤Ç¤Î¡Ö°Û¤Ê¤ëÇ§¼±¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±°Õ¤«ÉÔÆ±°Õ¤«¤Î°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÃæµï»á¤ÏÆ±°Õ¤Î¤â¤È¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¤ò¼Ç¤¤·¤¿¹Á¹À°ì»á¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¤·¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤â°ÍÍê¤¬¤¢¤ì¤ÐÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹Á»á¤Ë¤â23Ç¯8·î¤Ë¤ÏÊó¹ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¡Ö¶Ë¤á¤Æ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎÎ°è¤ÎÌäÂê¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£