ÃæÉô¶õ¹Á¤ÎÂåÂØ³êÁöÏ©¡¢Åö½é¤Î1.5ÇÜÄ¶¤¨¤ë226²¯±ß¤«¤«¤ë¸«ÄÌ¤·¡¡2027Ç¯ÅÙ¤Î¶¡ÍÑ³«»ÏÌÜ»Ø¤¹
ÃæÉô¶õ¹Á¤ÎÂåÂØ³êÁöÏ©¤Î»ö¶ÈÈñ¤¬¡¢Åö½é¤Î1.5ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÉô¶õ¹Á¤Ç¤Ï³«¹Á°ÊÍè»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë³êÁöÏ©¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊä½¤¹©»ö¤ò¹Ô¤¦ºÝ¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¶õ¹Á¤Î±¿ÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÍ¶Æ³Ï©¤òÅ¾ÍÑ¤·¡¢ÂåÂØ³êÁöÏ©¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÈñ¤ÏÅö½é145²¯±ß¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢27Æü¤Î»ö¶ÈÉ¾²Á´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Ï«Ì³Èñ¤ä»ñºàÈñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢Åö½é¤Î1.5ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë226²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Áµ¿¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢°Ñ°÷²ñ¤Ï»ö¶È¤Î·ÑÂ³¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹©´ü¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÃå¹©¤È2027Ç¯ÅÙ¤Î¶¡ÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ä¹Ìî,
Êè,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¾²ÃÈË¼,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¹©¾ì,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥À¥¤¥¹,
¿ÀÆàÀî,
Áòµ·