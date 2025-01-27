´ôÉì¡¦ÃÓÅÄÄ®¤ÎÁ°Ä®Ä¹¤Î²Ã½Å¼ýÏÅ»ö·ï¡¢Â£ÏÅÂ¦¤ÎÅÅµ¤¹©»ö²ñ¼Ò¸µ¼ÒÄ¹¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤ÍºáÈ½·è
´ôÉì¸©ÃÓÅÄÄ®¤ÎÁ°Ä®Ä¹¤ËÏÅÏ¨¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¸µ²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Ë¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¤Ç¤¹¡£
Â£ÏÅ¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç³À»Ô¤ÎÅÅµ¤¹©»ö²ñ¼Ò¸µ¼ÒÄ¹¡¢µ×ÉÙ¹¬»ÊÈï¹ð¡Ê63¡Ë¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èµ×ÉÙÈï¹ð¤Ï2022Ç¯2·î¡¢ÃÓÅÄÄ®¤¬È¯Ãí¤¹¤ë¹©»ö¤Î»ØÌ¾¶¥ÁèÆþ»¥¤ÇÍÍø¤Ê¼è¤ê·×¤é¤¤¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢²¬ºêÏÂÉ×Á°Ä®Ä¹¡Ê76¡Ë¤Ë¸½¶â100Ëü±ß¤òÅÏ¤·¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
27Æü¤ÎÈ½·è¤Ç´ôÉìÃÏºÛ¤Ï¡ÖÆÀ¤é¤ì¤¿Íø±×¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¡¢¡ÖÈ¿¾Ê¤ÎÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò1Ç¯4¥«·î¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç²Ã½Å¼ýÏÅ¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿²¬ºêÁ°Ä®Ä¹¤Ï¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£