¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Ç24ºÐ¤Î¥¢¥á¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½DF¥®¥ë¥Þ¤ò³ÍÆÀ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Ë¹×¸¥
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï26Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½DF¥Ê¥ª¥ß¡¦¥®¥ë¥Þ(24)¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¦¥§¡¼¥Ö¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï4Ç¯È¾¤È¤Ê¤ë¡£
¥®¥ë¥Þ¤Ï24ºÐ¤Ê¤¬¤é¥¢¥á¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½¤Ç44»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡õ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¤Ç¤â¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨½÷»ÒÁª¼ê¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¦¥§¡¼¥Ö¤Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°(NWSL)¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç²ÃÆþ¡£¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¼ç¼´¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ò¼õ¾Þ¡£2Ç¯ÌÜ¤ÏÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¤ÏFIFAºÇÍ¥½¨½÷»ÒÁª¼ê¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª½Ð¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï90Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó1²¯7400Ëü±ß)¤È¤ß¤é¤ì¡¢½÷»ÒÁª¼ê¤È¤·¤ÆÎòÂåºÇ¹â³Û¤Î¶â³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤ò»ý¤Á¡¢°ÜÌ±¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÆñ¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¥®¥ë¥Þ¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢FA½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°(FAWSL)¤Ç½é¤Î¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¿ÍÁª¼ê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ï²¿¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤³¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢º£¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¬Ì´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤âÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤À¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¢¤½¤·¤Æº£¤Ç¤Ï³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÇØ·Ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤¬¤É¤³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¡¢¾ðÇ®¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö°ÜÌ±¤Î»Ò¶¡¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤¦¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤âÂ¾¤Î¤³¤È¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥®¥ë¥Þ¤Ï24ºÐ¤Ê¤¬¤é¥¢¥á¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½¤Ç44»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡õ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¤Ç¤â¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨½÷»ÒÁª¼ê¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¤ÏFIFAºÇÍ¥½¨½÷»ÒÁª¼ê¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª½Ð¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï90Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó1²¯7400Ëü±ß)¤È¤ß¤é¤ì¡¢½÷»ÒÁª¼ê¤È¤·¤ÆÎòÂåºÇ¹â³Û¤Î¶â³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤ò»ý¤Á¡¢°ÜÌ±¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÆñ¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¥®¥ë¥Þ¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢FA½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°(FAWSL)¤Ç½é¤Î¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¿ÍÁª¼ê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ï²¿¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤³¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢º£¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¬Ì´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤âÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤À¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¢¤½¤·¤Æº£¤Ç¤Ï³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÇØ·Ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤¬¤É¤³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¡¢¾ðÇ®¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö°ÜÌ±¤Î»Ò¶¡¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤¦¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤âÂ¾¤Î¤³¤È¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é