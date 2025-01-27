¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¼Ö3ÂæÍí¤à»ö¸Î¡¡ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö±¿Å¾¤Î½÷À(51)¤¬½ÅÂÎ
¡¡27ÆüÄ«¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¼Ö3Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤Î1Âæ¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À(51)¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡¡»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼¯»ùÅç»Ô¾®¾¾¸¶¤Î¹ñÆ»¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¼¯»ùÅç»Ô¾®¾¾¸¶¤Ç¤¹¡£¼Ö3Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢1Âæ¤ÏÀµÌÌÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯ÇËÂ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Å¾ÀÊÂ¦¤ò¸«¤ë¤ÈÂç¤¤¯¤Ø¤³¤ß¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤â³ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢27Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í±§½ÉÊý¸þ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ÈÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡£ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤Ï·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤Î¸å¤í¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤ÎÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤â¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢½÷À(51)¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ(51)¤¬·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¸«ÄÌ¤·¤Î¤¤¤¤Ä¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£