Åß¤ÎÌë¤òºÌ¤ë¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥É¥ê¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µîÇ¯£±£±·î¤«¤éº£·î£³Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥É¥ê¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤Ï£·£´Ëü£¹Àé¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤òµ­Ï¿¤·¡¢Á°¤ÎÇ¯¤è¤ê¤â£²£³Ëü¿ÍÁý¤¨¤Æ²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¼Â»Ü¤·¤¿¹­Åç´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ó¥åー¥íー¤Ï´ü´ÖÃæ¤ÏÈæ³ÓÅªµ¤²¹¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢À¤Âå¤´¤È¤Ë³Ú¤·¤á¤ë±é½Ð¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Áý²Ã¤ÎÍ×°ø¤Ç¤Ï¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢µîÇ¯£µÇ¯¤Ö¤ê¤ËÄÌ¾ï³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥é¥ïー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ï£±£¸£±Ëü£¶Àé¿Í¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¹­Åç¤ß¤Ê¤ÈÌ´²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤Ï£´£µËü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£