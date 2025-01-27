¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÀÚâøÂöËá¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢¤¿¤À¤·¡Ä¡Ä¡©
¥Ë¥åー¥¹¥¥ã¥¹¥¿ー¤ÎÄ¹ÌîÃÒ»Ò¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü～¶âÍËÆü15»þ30Ê¬～17»þ¡Ë¡¢1·î20Æü¤ÎÊüÁ÷¤ËÀ¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î³ÑÃ«¹À°ì¤¬½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¶É¤Ø¤Î½Ð±é·Ð¸³¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
³ÑÃ«¹À°ì¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æ¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢¤ªÂæ¾ì¤ÎÊ¸²½º×¡¢¤ªº×¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤¢¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¡£ÊÔÀ®¤À¤í¤¦¤¬¥¹¥Ýー¥Ä¤À¤í¤¦¤¬ÊóÆ»¤À¤í¤¦¤¬¡£¤â¤È¤â¤È»ö¶ÈÉô¤Î¿Íµ¤¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ê¤Î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»ö¶È¤ò¤·¤¿¤¤¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼ã¤¤¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×
Ä¹ÌîÃÒ»Ò¡Ö¤Ï¤¤¡×
³ÑÃ«¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦µ¤É÷¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤¤ç¤¦¼¤á¤ë¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë´´Éô¤â¤½¤³¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¿Í¤¿¤Á¤À¤«¤é¡£¤º¤Ã¤È±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¤Û¤«¤Î¶É¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄã¶õÈô¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤È¡£°ï¸«À¯¹§¤µ¤ó¤È¹¬ÅÄ¥·¥ãー¥ß¥ó¤µ¤ó¤Î¡Ø¡ÊFNN¡Ë¥¹ー¥Ñー¥¿¥¤¥à¡Ù¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä¡¢Å·µ¤Í½Êó¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
³ÑÃ«¡Ö¤½¤Î¤³¤íËÍ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¡ÊÍ¼Êý¡Ë6»þ¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¡£¤ªÁêËÐ¤Ç¤â¤¢¤í¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó²¡¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ø¥Ë¥åー¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬¥Ë¥åー¥¹¤òÊÑ¤¨¤¿¡¢¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¡Ø¥¹ー¥Ñー¥¿¥¤¥à¡Ù¤¬ÊÑ¤¨¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¥¥ã¥¹¥¿ー2¿Í¤¬Î©¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¿¤¤¤Ø¤ó²è´üÅª¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¡×
ÎëÌÚ½ã»Ò¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡Ö¤¢～¡¢¤½¤¦¤«¡ª¡×
³ÑÃ«¡Ö¤Á¤ó¤Þ¤êºÂ¤Ã¤Æ¼ê¤òÁ°¤ËÁÈ¤ó¤Ç¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤¬¥Ë¥åー¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Î©¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ë¡£¤³¤ì¤ò¹Í¤¨¤¿¿Í¤Ï¡Ø¤¤ç¤¦¤Î¤ï¤ó¤³¡Ù¤ò¹Í¤¨¤¿¿Í¤°¤é¤¤¤¹¤´¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡£¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢¡Ø¤³¤¦¤·¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈ¯ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥é¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤«¤±¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
Ä¹Ìî¡Ö»ä¤¬¡Ø¥¹ー¥Ñー¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å·µ¤Í½Êó¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î³°¤«¤é¹Ô¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¡×
ÎëÌÚ¡Ö¤¤¤Þ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àè¶î¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
³ÑÃ«¡ÖÅ·µ¤¤Î¤¿¤á¤ËÃæ·Ñ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤â¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤·¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤ÆÃÇ¥È¥Ä¤Ë¤¤¤¯¤ï¤±¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÃ¯¤«¤¬¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¥Þ¥Í¤Ã¤³¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀÚâøÂöËá¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤À¤È»×¤¦¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ï¤¤¡×
³ÑÃ«¡Ö¤¿¤ÀÄãÀ®Ä¹»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÃÏ¥Ç¥¸²½¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÃÎ·Ã¤ò¤ß¤ó¤Ê½Ð¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£¥ª¥ï¥³¥ó¤À¡¢¤È¸À¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤¤í¤ó¤ÊÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤ÀÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤È¤Õ¤ó¤¾¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤É¤Î¶É¤Ë¤â¤¢¤ë¡£µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤Í¡×
Ä¹Ìî¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æ80Ç¯Âå¡¢»ä¤¬¤¤¤¿¤³¤í¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê»þÂå¤ò·Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÀáÌÜ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÃÏ¥Ç¥¸¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¬¸«¤ë¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Å¾´¹´ü¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤È¥¹¥Þ¥Û¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¡×
³ÑÃ«¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¤¨¡×
Ä¹Ìî¡Ö7¡¢8Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Ë¸½¾ì¤Î¼Ò°÷¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤âÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦´ë²è¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¸½¾ì¤Î¾å»Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ä¤È·Ð±Ä¤Î¾åÁØÉô¤Î¤Û¤¦¤«¤é¡Ø¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥¥é¥¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¡£90Ç¯Âå¤Î¥¥é¥¥é¥¤¥áー¥¸¤Î¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë°Õ¸«¤¬½Ð¤ÆµÑ²¼¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¸½¾ì¤Î»Ø´ø¤¬Æñ¤·¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÄ°¤¤Þ¤·¤¿¡×