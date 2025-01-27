À¯¼£Åª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¸ºßÆÒÁ°ÂçÅýÎÎ¡¢µìÀµ·î¤Î°§»¢¡ÄÍûºßÌÀÂåÉ½¤È¤ÎÌÌÃÌ¤âÍ½Äê
Ê¸ºßÆÒ¡Ê¥à¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬µìÀµ·î¤ò·Þ¤¨¡¢¹ñÌ±¤Ë¿·Ç¯¤Î°§»¢¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡ÛÃËÀ2¿Í¤È»°¼¡²ñ¡ÄÊ¸ºßÆÒ¤ÎÌ¼¡¢°û¼ò±¿Å¾¡ÈÅöÆü¡É¤Î¹ÔÆ°
Ê¸Á°ÂçÅýÎÎ¤Ï1·î27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç·Þ¤¨¤ëµìÀµ·î¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿´ÇÛ¤¬¸º¤ê¡¢¾Ð´é¤¬Áý¤¨¤ë°ìÇ¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¹ñÌ±¤È°ì¤Ä¤Î¿´¤Çµ§¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¯¹ñ¤¬Àµ¾ï²½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤¬Ê¿²º¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½ý¤Ä¤Ê¬Îö¤·¤¿¹ñÌ±¤Î¿´¤¬°Ö¤á¤é¤ìÌþ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Êë¤é¤·¤¬¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤È°ì½ï¤Ë²¹¤«¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â·ò¹¯¤Ç¡¢¤´²ÈÄí¤ËÊ¿°Â¤È¹¬¤»¤¬Ëþ¤Á¤ë¤è¤¦µ§¤ë¡×¤È¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ò·ë¤ó¤À¡£ÍûºßÌÀÂåÉ½¤È¤ÎÌÌÃÌ¤âÍ½Äê
ºÇ¶á¡¢Ê¸Á°ÂçÅýÎÎ¤ÏÀ¯¼£¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ¢Â³¤·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸Á°ÂçÅýÎÎ¤Ï1·î23Æü¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥°¥¡¥ó¥ª¥ó¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¸µ±¡ÆâÂåÉ½¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¼·ÈÖÌÜ¤Î¹ñLAB¡×¤ÎÀßÎ©µÇ°¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë´ó¤»¤¿½Ë¼¤Ç¡¢¡ÖÀ¯¼£¹ÔÆ°¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹²á·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÈó¾ï¤Ë·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÌµ°ÕÌ£¤ÊÌÑÁÛ¤ä¸í¤Ã¤¿¿®Ç°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¡¢·ûÀ¯ÂÎÀ©¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¡¢¹ñÌ±¤òÊ¬Îö¤µ¤»¤ë¾õ¶·¤¬°ìÁØÃ²¤«¤ï¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤ÎÇ®Îõ¤Ê»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏºÛ¤Ç¤Îº®ÍðÁûÆ°¤òÈãÈ½¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢1·î15Æü¤Ë¤ÏÕúÂçÅýÎÎ¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¡ÖÊ¿ËÞ¤Ê»ÔÌ±¤ÎÂç¤¤ÊÏ¢ÂÓ¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿¾¡Íø¡×¤È¤·¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÄË¤Þ¤·¤¯ÃÑ¤º¤Ù¤½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¿·¤¿¤Ê½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Íè¤ë1·î30Æü¤Ë¤Ï¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂåÉ½¤¬¿·Ç¯¤Î°§»¢¤È¤·¤Æ¡¢·Ä¾°ÆîÆ»¡¦ÎÂ»³¡Ê¥ä¥ó¥µ¥ó¡Ë¤Î¥Ô¥ç¥ó¥µ¥óÂ¼¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤³¤³¤ÏÊ¸Á°ÂçÅýÎÎ¤Î¼«Âð¤¬¤¢¤ë¡£
2024Ç¯9·î¤Ë¡ÖÍûºßÌÀ2´ü»ØÆ³Éô¡×¤¬¥Ô¥ç¥ó¥µ¥óÂ¼¤òË¬Ìä¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó4¥«·î¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡Ö12¡¦3²ü¸·Îá»öÂÖ¡×¸å¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£Åö½é¡¢ÍûÂåÉ½¤Ï¿·Ç¯½éÆü¤ËÊ¸Á°ÂçÅýÎÎ¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢12·î29Æü¤ÎÌµ°Â¡Ê¥à¥¢¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤Î¹Ò¶õ»ö¸Î¤Ë¤è¤êÆüÄø¤ò±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢¿ÆÊ¸ºßÆÒÇÉ¤Î¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×Æâ¤ÎÈó¡¦ÍûºßÌÀÇÉ¤«¤é¡ÖÍûºßÌÀÆÈÁöÂÎÀ©¡×¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Î¾¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë