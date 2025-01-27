ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢Æü»º¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×CM¥½¥ó¥°¡ÖReady, set, go!¡×¤¬ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤¬¡¢Æü»º¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×CM¥½¥ó¥°¡ÖReady, set, go!¡×¤ò1·î29Æü(¿å)ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
º£ºî¤Ï¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Î¡¢Áö¤êÂ³¤±¤ë¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥´ñ¿´¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯Èô¤ÓÄ·¤Í¤ëµ¤»ý¤Á¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡¢¥«¥¨¥é¤¬Áö¤ë¡¢Áö¤ë¡¢Áö¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬1·î29Æü(¿å)0:00¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ÖReady, set, go!¡×
1·î29Æü(¿å)ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
1·î29Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï
https://jvcmusic.lnk.to/kimurakaela_readysetgo
¡ú¡ÖReady, set, go!¡×Music Video¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
1·î29Æü(¿å)0:00¸ø³«
https://youtu.be/W-AJVJ14IHM
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î16Æü¡Ê¿å¡Ë
[´°Á´À¸»º¸ÂÄêBOX] [CD+BD+BOOK+BOX]
ÉÊÈÖ¡§VIZL-2433
ÀÇÈ´²Á³Ê¡§20,000±ß
¡ÚCD¡Û
¡Ø20years¡Ù
¼ýÏ¿ÆâÍÆ︓¥Ù¥¹¥È&¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼(Á´17 ¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê) ¡ö¶Ê½çÌ¤Äê
¡ú¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼
TREE CLIMBERS [2025] ¡ãArrange︓ÅÏî´Ç¦(ASPARAGUS)¡ä
happiness!!! [2025] ¡ãArrange : ²£»³Íµ¾Ï¡ä
BANZAI [2025] ¡ãArrange : ²£»³Íµ¾Ï¡ä
Snowdome [2025] ¡ãArrange : TAIHEI(Suchmos)¡ä
Jasper [2025] ¡ãArrange︓ÀÐÌîÂîµå(ÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô)¡ä
Circle [2025] ¡ãArrange︓¥ß¥È(¥¯¥é¥à¥Ü¥ó)¡ä
¡ú¥Ù¥¹¥È
¥ê¥ë¥é ¥ê¥ë¥Ï(2005)
Magic Music(2006)
¥Þ¥¹¥¿¥Ã¥·¥å(2008)
Ring a Ding Dong(2010)
Sun shower(2012)
TODAY IS A NEW DAY(2014)
EGG(2015)
HOLIDAYS(2017)
MAGNETIC feat.AI(2022)
Butterfly (From THE FIRST TAKE)(2023)
Twenty(2024)
¡ÚBlu-ray¡Û
¡ØKAELA presents GO!GO!KAELAND 2024 -20years anniversary-¡Ù
¡¦2024Ç¯10⽉26⽇¤Ë⾏¤ï¤ì¤¿20 ¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö@⽇ËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤òÁ´¶Ê¼ýÏ¿
¡¦Behind the scenes¡ÊÉðÆ»´Û¥É¥¥å¥á¥ó¥È±ÇÁü¡Ë
¡¦Director¡Çs special projection videos¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ó¥¸¥ç¥ó±ÇÁü¡Ë
¡¦Twenty (Music Video)
¡Ú½ñÀÒ¡Û
¡Ø20x20¡Ù
¡üÆüËÜÉðÆ»´Û¥é¥¤¥ÖPHOTO -A ¥µ¥¤¥É-¡¡»£±Æ ÂÀÅÄ¹¥¼£¡¢¥ä¥ª¥¿¥±¥·
¡ü¡ÖÍÄ¾¯´ü¤«¤é³èÆ°20Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡×¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡ü¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê°áÁõ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó20
¡ü¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¢¥°¥Ã¥º¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö
¡üÁ´¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö
¡ü¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼Carpet.¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥é¥¹¥È¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö
¡ü¥«¥¨¥é¤¬Áª¤Ö²Î»ì¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê¥»¥ë¥Õ¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä¤Ä¤¡Ë
¡üÎòÂå¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ºÂÃÌ²ñ
¡ü20Ç¯¤Î³èÆ°Ç¯É½
¡ü¥«¥¨¥é¤Ë¤è¤ë³Ú¶ÊÀ©ºî»þ¤Î¼ê½ñ¤¥á¥â¡õ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Î¡¼¥È¸ø³«
¡ü¥«¥¨¥é¥Ð¥ó¥É¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î20 Ìä20 Åú
¡üÌ¤¸ø³«¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¥Õ¥©¥È
¡üÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤Î¤ª¼é¤ê¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð
¡ü¥«¥¨¥é¤¬½ñ¤²¼¤í¤¹¡Ö¥«¥¨¥é¤Ø¤Î¼ê»æ¡×
¡ü¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¥³¡¼¥Ê¡¼
¡ü¥é¥¤¥ÖËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¾Ò²ð
¡üÉðÆ»´Û¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü&»£±Æ»þ»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¡¡»£±Æ È¾Âô·ò
¡üÈëÂ¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿
¡ü¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡üÆüËÜÉðÆ»´Û¥é¥¤¥ÖPHOTO -B ¥µ¥¤¥É-¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Õ¥©¥È
¡öÆâÍÆ¤Ï°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¢¡ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é20¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢¡ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È