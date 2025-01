MY FIRST STORYが2月22日(土)より、自身最大規模のアリーナツアー<MY FIRST STORY FLEX TO THE MAX TOUR 2025>を開催する。全7公演の各ステージを彩る豪華ゲストボーカルが発表となった。2月22日の愛知・Aichi Sky Expo公演のゲストボーカルは優里。2019年、優里が渋谷で路上ライブ中に、通りがかったHiroが急遽参加したことで話題に。そこから約5年、着々と実力をつけ、満を持してMY FIRST STORYのライブのゲストボーカルとして名乗りを上げた。

■<MY FIRST STORY FLEX TO THE MAX TOUR 2025>

2月22日(土) 愛知・Aichi Sky Expo

Guest Vocalist : 優里

2月23日(日) 愛知・Aichi Sky Expo

Guest Vocalist :アイナ・ジ・エンド

3月08日(土) 兵庫・神戸ワールド記念ホール

Guest Vocalist : 山中拓也(THE ORAL CIGARETTES)

3月09日(日) 兵庫・神戸ワールド記念ホール

Guest Vocalist : 山中拓也(THE ORAL CIGARETTES)

3月15日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜

Guest Vocalist : HYDE

3月16日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜

Guest Vocalist : HYDE

3月23日(日) 大阪・大阪城ホール

Guest Vocalist : Novel Core

▼チケット

指定席 9,000円(税別)

申込URL : https://eplus.jp/mfs2025/

年齢制限 : 4歳未満⼊場無料、但しお席が必要な場合チケットが必要となります。

(問)https://myfirststory.net

関連リンク

◆MY FIRST STORY オフィシャルサイト

◆MY FIRST STORY オフィシャルX

◆MY FIRST STORY オフィシャルInstagram

◆MY FIRST STORY オフィシャルYouTubeチャンネル

◆MY FIRST STORY ストリーミングリンク

2月23日の愛知・Aichi Sky Expo公演のゲストボーカルはアイナ・ジ・エンド。MY FIRST STORYのアルバム『S・S・S』収録コラボ曲「2FACE」にて共演を果たしている両者だが、過去2度しか披露していない「2FACE」のパフォーマンスに期待が高まる。3月8日および9日の兵庫・神戸ワールド記念ホールにTHE ORAL CIGARETTESの山中拓也がゲスト参加する。過去に対バンやフェスでの共演経験が多数あるほか、THE ORAL CIGARETTESが今年、フェス出演を断念した際はMY FIRST STORYが代役を務めるなど、共に信頼しあい、鎬を削りあっている盟友だ。3月15日および16日の神奈川・Kアリーナ横浜のゲストボーカルはHYDE。TVアニメ『「鬼滅の刃」柱稽古編』オープニング主題歌「夢幻」のコラボが記憶に新しいところ。フェスや音楽番組等でHYDEとMY FIRST STORYの「夢幻」コラボが昨年2024年の音楽シーンを沸かせた。3月23日の大阪・大阪城ホールはNovel Coreがゲストボーカル参加。先ごろYouTube企画にて、「I’m a mess」「猿真似ドロップアウト」のオリジナルラップパートで新たな楽曲の可能性を拡げるなど、Hiroとも交友が深い。全公演チケットのオフィシャル3次先着先行は2月1日午前9時59分まで。