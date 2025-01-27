¤Þ¤ª¤¿¡¢18ºÐºÇ¸å¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÎÁªÂò»è¡ÖÆÈ±é¡×¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ö¡ÈÀµ²ò¡É ¡ÈÉÔÀµ²ò¡É¤Ê¤ó¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×
TOY¡ÇS FACTORYÆâ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥ì¡¼¥Ù¥ëLITTLE TOY¡ÇS FACTORY½êÂ°¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤Þ¤ª¤¿¤¬1·î29Æü¡¢¥®¥¿¡¼£±ËÜ¤È²ÎÀ¼¤Î¤ß¤ÇÉ½¸½¤·¤¿ ¡ÈÆÈ¤ê¥·¥ê¡¼¥º¡É¤ÎÂè»ÍÃÆ¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÎÁªÂò»è¡ÖÆÈ±é¡×¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¢¡¤Þ¤ª¤¿ ²èÁü
¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÎÁªÂò»è¡ÖÆÈ±é¡×¡×¤Ï¡¢¤Þ¤ª¤¿18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë2024Ç¯1·î31Æü¤Ë½é¤á¤Æ¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢19ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÁ°¤ËÌó1Ç¯±Û¤·¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¿´¾ð¤ä¶Ê¤Ë¹þ¤á¤ë»×¤¤¤òËá¤¾å¤²¡¢º£ºî¤Ç¤Ïºî»ìºî¶Ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÊÔ¶Ê¤â¼«¤é¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬·è¤á¤¿Æ»¤Ë¡ÖÀµ²ò¡×¡ÖÉÔÀµ²ò¡×¤Ê¤ó¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£ ¤½¤ì¤Ç¤â¤Ü¤¯¤é¤ÏÃ¯¤«¤¬¸À¤¦¡ÖÉáÄÌ¡×¤ä¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¡£ º£¤Ï¤¿¤ÀÁö¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Á°¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£ ÁªÂò»è¤Ï°ì¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤ ¡×
¨¡¨¡¤Þ¤ª¤¿
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÎÁªÂò»è¡ÖÆÈ±é¡×¡×
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§LITTLE TOY¡ÇS FACTORY
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://ltf.lnk.to/maota_bokuranosentakushi
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¤Þ¤ª¤¿
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
2025Ç¯2·î8Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦²¼ËÌÂôDY CUBE
open18:30 / start19:00
½Ð±é¡§ºéÌï¡¢¤µ¤È¤¦¡£¡¢¤Þ¤ª¤¿¿ùËÜ¥é¥é¥é
¢§¥Á¥±¥Ã¥È(¡Ü1D)
ADV \3,000
DOOR \3,400
Í½Ìó(Livepocket)¡§³Æ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎSNS¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ
▶ÇÛ¿®¡§https://twitcasting.tv/livehousedycube
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¤Þ¤ª¤¿ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¤Þ¤ª¤¿ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡¤Þ¤ª¤¿ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë