ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Î²Ç¤ò¡ØºÇ°¤ÊÊì¿Æ¡Ù¤ÈÇÍ¤ëµÁÊì¡£¤·¤«¤·¡Ä¡Ö¤ª¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡×µßÀ¤¼ç¤Î¡ÉÅª³Î¤Ê»ØÅ¦¡É¤¬¢ÍµÁÊì¤È¤Î¶õµ¤¤¬¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤¿¤é¡©
µÁÊì¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤Ï¡¢¤È¤¤Ë²ÈÄíÆâ¤Î¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤¿¶õµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÐ½èË¡¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÁÊì¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òÇº¤Þ¤»¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¼ê¤Î°Õ¿Þ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÁÊì¤È¤Î´Ö¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¶³¦Àþ¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´Ø·¸¤ò·òÁ´¤ËÊÝ¤Ä¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÂº½Å¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ò·èºö¤òÌÏº÷¤·¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö½Ð»ºÄ¾¸å¡¢ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤À»ä¤Ï¡ØºÇ°¤ÊÊì¿Æ¤Í¡Ù¤ÈµÁÊì¤«¤éÇÍ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡Ø¤ª¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡Ù¤È´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ØÄË¤ß¤¬¤Ê¤¤¤È°¦¾ð¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤éÉã¿Æ¤Ï°¦¾ð¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
¤È¤¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â¡¢¸ß¤¤¤Î´Ø·¸¤ò²þÁ±¤·¡¢º£¸å¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²ÈÂ²´Ö¤ÎÌäÂê¤Ï¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÎäÀÅ¤«¤ÄÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Ç²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ê´Ø·¸À¤Î¹½ÃÛ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÐ½èË¡¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¸ß¤¤¤òÍý²ò¤·¹ç¤¦ÅØÎÏ
µÁÊì¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òÇº¤Þ¤»¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¼ê¤Î°Õ¿Þ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Å¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥´¶¤Î½ÅÍ×À
µÁÊì¤È¤Î´Ö¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¶³¦Àþ¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´Ø·¸¤ò·òÁ´¤ËÊÝ¤Ä¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÂº½Å¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¨Ä´
¥È¥é¥Ö¥ë¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ò·èºö¤òÌÏº÷¤·¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤¤Ë¤ÏÃÇ¸Ç¤¿¤ëÁ¼ÃÖ¤ò
¡Ö½Ð»ºÄ¾¸å¡¢ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤À»ä¤Ï¡ØºÇ°¤ÊÊì¿Æ¤Í¡Ù¤ÈµÁÊì¤«¤éÇÍ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡Ø¤ª¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡Ù¤È´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ØÄË¤ß¤¬¤Ê¤¤¤È°¦¾ð¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤éÉã¿Æ¤Ï°¦¾ð¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
¤È¤¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â¡¢¸ß¤¤¤Î´Ø·¸¤ò²þÁ±¤·¡¢º£¸å¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²ÈÂ²´Ö¤ÎÌäÂê¤Ï¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÎäÀÅ¤«¤ÄÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Ç²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ê´Ø·¸À¤Î¹½ÃÛ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë