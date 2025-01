ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Î·Ã¤ß¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¡ªÀ¶·î¡Ø¥í¥³¥µ¥¤¥í¡Ù

清月は、カーリングチーム「ロコ・ソラーレ」とコラボレーションした商品『ロコサイロ』を2025年1月9日(木)から 清月公式WEBショップ、清月店舗にて販売中です。

清月『ロコサイロ』

販売開始日 : 2025年1月9日(木) ※発送は2025年2月上旬以降予定

パッケージ種類: [外箱]ロコ・ソラーレ全員

清月は、カーリングチーム「ロコ・ソラーレ」とコラボレーションした商品『ロコサイロ』を2025年1月9日(木)から 清月公式WEBショップ、清月店舗にて販売中。

■『ロコサイロ』の特長

*ロコ・ソラーレのメンバーがパッケージに!

外箱はメンバー全員が集合した写真が印刷されています。

中の商品箱は、吉田夕梨花選手・鈴木夕湖選手・吉田知那美選手・藤澤五月選手・本橋麻里代表それぞれの写真を印刷したデザインと、メンバー全員が集合した写真をデザインしています。

*チームスローガンも印刷

日本カーリング選手権大会をはじめ、国際大会などでの活躍を願い、そして応援の気持ちが伝わるようロコ・ソラーレのスローガン「北見から世界一へ!Keep Smile!Stay Positive!」もパッケージに印刷しました。

大手航空会社の茶菓採用や「Yahoo! 検索大賞2018」で「スイーツ部門賞」を受賞など、実績のある同社の人気No.1商品「赤いサイロ」。

「赤いサイロ」は北海道産の牛乳・小麦・練乳・卵を使った北の大地の恵みがつまったチーズケーキです。

お口に広がる牛乳とチーズのコク、スフレのようなやさしい口どけとしっかりとした食感を楽しめます。

(1) 吉田夕梨花選手(リード)、(2) 鈴木夕湖選手(セカンド)

(3) 吉田知那美選手(サード)、(4) 藤澤五月選手(スキップ)

(5) 本橋麻里(代表)、(6) チーム5人全員の写真

価格 : 1,400円(税込)

内容 : 赤いサイロ×6個

販売場所 : ・清月公式WEBショップ

・清月本店、清月屯田支店

