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01 CANDY PINK¡Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ô¥ó¥¯¡Ë02 REDLIPOP¡Ê¥ì¥Ã¥É¥ê¥Ý¥Ã¥×¡Ë03 SWEET PEACH¡Ê¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ô¡¼¥Á¡Ë06 JELLY COLA¡Ê¥¸¥§¥ê¡¼¥³¡¼¥é¡Ë08 SUNKISS SALMON¡Ê¥µ¥ó¥¥¹¥µ¡¼¥â¥ó¡Ë10 SUMMER ROSE¡Ê¥µ¥Þ¡¼¥í¡¼¥º¡Ë