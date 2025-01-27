¿·²£ÉÍ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤¬ÀþÏ©¤òÁö¤ëÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö923·Á¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¥±¡¼¥¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä
¿·²£ÉÍ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢2·î1Æü¤«¤é3·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ö923·Á¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¥±¡¼¥¡×¤ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
1·î¤Ç°úÂà¤¹¤ë923·Á¿·´´ÀþÅÅµ¤µ°Æ»Áí¹ç»î¸³¼Ö¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡£¡Ö¸«¤ë¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ä¿·´´Àþ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿Íµ¤¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤¬ÀþÏ©¤òÁö¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥±¡¼¥¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¼ÖÂÎ¤ÈÀþÏ©¡¢¥Ð¥é¥¹¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëº½Íø¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·Àº¹ª¤ËºÆ¸½¡£ÅÚÂæ¤Ï½Ü¤Î¥¤¥Á¥´¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸«¤Æ¤â¿©¤Ù¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ÞÕ¿È¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥È¥ì¥¤¥ó¥±¡¼¥¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¡¢Í§¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤«¡£
¡Î¡Ö923·Á¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¥±¡¼¥¡×³µÍ×¡Ï
Í½Ìó´ü´Ö¡§1·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
°ú¤ÅÏ¤·´ü´Ö¡§2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î31Æü¡Ê·î¡Ë
¢¨2·î3Æü¡Ê·î¡Ë¡¦4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï½ü³°Æü¤È¤Ê¤ë
¶â³Û¡§1Ëü5000±ß
¥µ¥¤¥º¡§ÅÚÂæ¡Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¡Ë¹â¤µ Ìó5.5cm¡¢Éý Ìó12.5cm¡¢Ä¹¤µ︓Ìó27.5cm
¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÅ¼Ö¡Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ë¹â¤µ Ìó4cm¡¢Éý Ìó4cm¡¢Ä¹¤µ Ìó25cm
°ú¤ÅÏ¤·¾ì½ê¡§¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥±¥Ã¥Ø¥ë¡Ê2F¡Ë
°ú¤ÅÏ¤·»þ´Ö¡§11:30A.M¡Á3:00P.M.¡¿5:00P.M.¡Á7:00P.M.
Í½Ìó¡¦Ìä¹ç¤»¡§¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó·¸ TEL 045¡Ý471¡Ý1115¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö 10:00A.M.¡Á5:00P.M.¡Ë
¿·²£ÉÍ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡áhttps://www.seibuprince.com/ja/shin-yokohama-prince-hotel