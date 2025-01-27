¡ÚÆîº»ÎÉ¡Û²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â the shapes of love¡Ù¤ÎÏÃ¤äÎø°¦´Ñ¤Þ¤Ç♡
¤³¤ÎÅß¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â the shapes of love¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤ÎÆîº»ÎÉ¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÎ¢ÏÃ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÎø°¦´Ñ¤Þ¤Ç¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿♡ ¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ä¡¢Æî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍýÁÛ¤ÎÎø°¦¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡Ä¡ª
ÍýÁÛ¤ÎÎø°¦¤ÏÂº·É¤·¤¢¤¨¤ë´Ø·¸¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È
ABEMA ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â the shapes of love¡Ù¤ÏÆ±Ì¾¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤â¤È¤â¤È»ä¤â´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¤Û¤¦¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¥³¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¤Ï¡¢Ìò¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÎ®¤ì¤òÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¡Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÈþ±©¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¡©
¼Â¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤À¤ó¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó´¶¡£¤¢¤È¡¢»ä¤âÊª¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ÎÉôÊ¬¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÈþ±©¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª
»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¥°¥ì¡¼¤È¤«¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤òÃå¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢°áÁõ¤òÃå¤ë¤Î¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÃæ¤ÇÆî¤µ¤ó¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©
¡È¤Ê¤ó¤«¤³¤Î¥³¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¡¡É¤È½ã¿è¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²Æ»Ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿°¦¼Â¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ÎÁÇÄ¾¤Ç¼«Í³¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤·¡¢Æ´¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
Âè1ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¤¢¤ëºîÉÊ¤ò²õ¤¹¥·¡¼¥ó¡£¤½¤³¤Ã¤ÆÈþ±©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤âº£¤â¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¤Ï¤¸¤á¤Æ¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â»£±Æ½éÆü¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤È¤«µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Íê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
º£¤Ç¤ÏÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ª·»¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÎø¤Î¥«¥¿¥Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍýÁÛ¤ÎÎø°¦¤È¤Ï¡©
¤ª¸ß¤¤¤¬¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ÆÂº·É¤·¤¢¤¨¤ë´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â»ä¤¬Á´Á³¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÍýÁÛ¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥ê¥¢¥ë¤Ë¸À¤¦¤È¡¢»ä¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢Âº·É¤·¤¢¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
RayÆÉ¼Ô¤Ë¸«¤É¤³¤í¤ò¤É¤¦¤¾♡
Ray¤ÎÆÉ¼ÔÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¶¦´¶¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè²ó¡¢Í§¤À¤Á¤È¡Ö¤ï¤«¤ë¡Á¡ª¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¡¢±ÇÁü¤â¤¹¤´¤¯Èþ¤·¤¤¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÁ´Á³°ã¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø³°Æ»¤Î²Î¡Ù¤âÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¤è¤Í
ÆâÍÆ¤âÌò¤É¤³¤í¤âÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ø³°Æ»¤Î²Î¡Ù¤Ï¡¢ÉÁ¼Ì¤¬¤ï¤ê¤È·ã¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÊÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¸«¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Ë¤¬ÀµµÁ¤Ç¤Ê¤Ë¤¬°¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤ëºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¡ÈÆüÍËÆü¡É¤È¤¤¤¦Ç¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥³¤¬ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ♡ ¤½¤³¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤·¡¢¸¶ºî¤Ë´ó¤»¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
More! ¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â the shapes of love¡Ù
ABEMA¡¢Netflix¤Ë¤Æ¹ñÆâ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®Ãæ
³ùÁÒ¤Ë¤¢¤ëÈþ½ÑÂç³Ø¤ÎÄ¦¹ï³Ø²Ê¤Î½õ¼ê¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Èþ±©¡ÊÆîº»ÎÉ¡Ë¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢³¤³°¤«¤éÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿ÆÃÊÌÎ×»þ¹Ö»Õ¤ÎÎú¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£
²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤éÆóÅÙ¤ÈÎø¤ò¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿Èþ±©¤À¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬¶á¤Å¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµÛ°úÎÏ¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÎú¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
Æ±Ì¾¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥ÞNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ù¤òÆüËÜ¡¦³ùÁÒ¤òÉñÂæ¤ËºÆ¹½ÃÛ¡£°¦¤ËÉÔ´ïÍÑ¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¤ÎÎøÊª¸ì¤Ë¶¦´¶¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æîº»ÎÉ
¤ß¤Ê¤ß¡¦¤µ¤é¡ü2002Ç¯6·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2017Ç¯¤Ë±Ç²è¡ØÍÄ¤Ê»Ò¤ï¤ì¤é¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï½é¼ç±é±Ç²è¡Ø»ÖÇµ¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¤³¤ÎÅß¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â the shapes of love¡Ù¤ÈDMM TV¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø³°Æ»¤Î²Î¡Ù¤Ç¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£
»£±Æ¡¿tAiki ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Æ£°æ´õ·Ã¡ÊTHYMON Inc.¡Ë ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÂíÀîÎ¤Êæ ¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥¢¥ó¥É¥¦¥è¡¼¥³