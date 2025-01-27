¤¨¤Ê¤³¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤«¤é²¼Æý¥Á¥é¥ê¡ª»É·ãÅª¤Ê»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¥É¥¥Ã¡Ö¥Ï¥ßÆý¤·¤Æ¤ë¡Á¡×
¥³¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¨¤Ê¤³¡Ê31¡Ë¤¬27Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤¨¤Ê¤³¤Ï¡Ö2025Ç¯¤ÎB2¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡¡4·î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·î¤´¤È¤Ë°áÁõ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡¡¤½¤·¤ÆB2¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ç¥«¤¤¡Ä¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î°ìÉô¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤òÃåÍÑ¤·¡¢¼ó¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò´¬¤¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÀÄ¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤Ï¡¢´Ý¤¤²¼Æý¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤Ësexy¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ö¥é²¼¤«¤é¥Ï¥ßÆý¤·¤Æ¤ë¡Á¡×¡ÖËè·î¿·¤·¤¤¼Ì¿¿¸«¤ì¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£