¡Ö¥é¥ó¥Á±Ä¶È¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Öµï¼ò²°¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃåÀÊ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¤ªÄÌ¤·¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÃë¤Ê¤Î¤Ç¤ª¼ò¤â°û¤ß¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÃÇ¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¡Ö¤ªÄÌ¤·¡×¤ÎÁê¾ì¤Ï300±ß～500±ßÄøÅÙ
¡Ö¤ªÄÌ¤·¡×¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÁÂÖ¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÄê¤ÎÎÁ¶â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£Áê¾ì¤ÏÃÏ°è¤äÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë300±ß～500±ßÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÒÃ±²Á¤¬¹â¤¤°û¿©Å¹¤äµï¼ò²°¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢1000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤ªÄÌ¤·¡×¤ò½Ð¤¹¹âµéÅ¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ªÄÌ¤·Âå¡×¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤äÀÊÂå¡¦¥Á¥ãー¥¸ÎÁ¤È¤·¤ÆÎÁ¶â¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÄÌ¤·¡×¤ÏÃÇ¤ì¤ë¡©
ÆþÅ¹»þ¤ä¥á¥Ë¥åー¤ò¸«¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤ªÄÌ¤·¡×¤ÎÄó¶¡¤Ë´Ø¤·¤ÆÎÁ¶â¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°û¿©Å¹¤äµï¼ò²°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï»öÁ°¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤¯¡Ö¤ªÄÌ¤·¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÀâÌÀ¤ÎÍÌµ¤Ç¡¢»ÙÊ§¤¤¤ò½ä¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µï¼ò²°¤Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ªÄÌ¤·¡×¤ÎÂå¶â¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¡Ö¤ªÄÌ¤·¡×¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃÇ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªÄÌ¤·Âå¡×¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤È¡¢µñÈÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»öÁ°¤ËÀâÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏµñÈÝ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
Í½Ìó¤äÆþÅ¹¤ÎºÝ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥á¥Ë¥åー¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤ªÄÌ¤·¡×¤¬ÍÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢µÒÂ¦¤Ï¡Ö¤ªÄÌ¤·Âå¡×¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¤ªÄÌ¤·Âå¡×¤Î»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªÄÌ¤·¡×¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡Ö¤ªÄÌ¤·¡×¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢µÒÂ¦¤¬¾µÂú¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢ÇäÇã·ÀÌó¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
»öÁ°¤ËÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏµñÈÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë
Í½Ìó¤äÆþÅ¹¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¤ªÄÌ¤·¡×¤¬ÍÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅ¹°÷¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢¥á¥Ë¥åー¤Ë¡Ö¤ªÄÌ¤·Âå¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµºÜ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë»ÙÊ§¤¤¤ÎµñÈÝ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤ªÄÌ¤·¡×¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤¦¤¨¤ÇÆþÅ¹¤·ÃåÀÊ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªÄÌ¤·¡×¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ÈÅ¹ÊÞÂ¦¤ÎÄó¶¡¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¾µÂú¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢ÇäÇã·ÀÌó¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ªÄÌ¤·¡×¤ò¿©¤Ù¤¿¾ì¹ç
½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ªÄÌ¤·¡×¤ò¿©¤Ù¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀâÌÀ¤ÎÍÌµ¤Ë¸Â¤é¤ºÅ¹ÊÞ¤ÎÄó¶¡¤ËÂÐ¤·¡Ö¤ªÄÌ¤·¡×¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈË¡Åª¤Ë²ò¼á¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÇäÇã·ÀÌó¤¬À®Î©¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤ªÄÌ¤·Âå¡×¤Î»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÎÁ¶â¤òÅ¹ÊÞ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
°ìÈÌÅª¤Ë300±ß～500±ß¤Û¤É¤«¤«¤ë¡Ö¤ªÄÌ¤·¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÁ°¤ËÅ¹ÊÞ¤«¤éÎÁ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤ªÄÌ¤·Âå¡×¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀâÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤«¤Ä¸ý¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÄÌ¤·Âå¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤ËÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÄÌ¤·¡×¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¤¡¢Äó¶¡¤·¤Æ¤â¡Ö¤ªÄÌ¤·Âå¡×¤òÀÁµá¤·¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ªÄÌ¤·Âå¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤ªÅ¹¤òÁª¤Ö¤È¤è¤ê°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー