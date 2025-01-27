¡Ö¥ï¥ó¥Õ¥§¥¹2025[Åß]¡×¤Ë¡ÖS-FIRE/¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¡×¥Öー¥¹¤¬½ÐÅ¸¡ª ¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤ä¡ÖNIKKE¡×¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÂ¿¿ôÅ¸¼¨
³«ºÅÆü»þ¡§2·î9Æü10»þ～17»þ
³«ºÅ¾ì½ê¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 1～8¥Ûー¥ë
Æþ¾ì·ô¡§Á°Çä¤ê 3,500±ß¤Û¤«
¡¡¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¤Ï¡¢2·î9Æü¤è¤êËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂ¤·Á¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Îº×Åµ¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025[Åß]¡×¤Ë¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Û¥Óー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖS-FIRE¡Ê¥¨¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ë¡×¤ÎºÇ¿·¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÅ¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥ÈÀìÍÑ·ÊÉÊ¡Ö¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡×¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦»°·îÈ¬Æü»á¤È¤Î¶¦Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤Õ¤ï¤×¤Á¡×¤ÎºÇ¿·¥µ¥ó¥×¥ë¤âÂ¿¿ôÅ¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖS-FIRE ¿·ºî¥Õ¥£¥®¥å¥¢Å¸¼¨¡×
¡¡¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Û¥Óー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖS-FIRE¡×¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇ¿·¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÅ¸¼¨Í½Äê¡£
¡Ö¥»¥¬¥×¥é¥¤¥ºÅ¸¼¨¡×
¡¡¡Ö¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡×¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊÃå¤È¤Ï°ã¤¦°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥»¥¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYumemirize¡Ê¥æ¥á¥ß¥é¥¤¥º¡Ë¡×¤«¤é¡¢¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇ¿·¥µ¥ó¥×¥ë¤òÂ¿¿ôÅ¸¼¨Í½Äê¡£
¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE Yumemirize ¡ÈN102¡É¡×
¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE Yumemirize ¡È¥¢¥Ë¥¹¡É¡×
¡Ö¤Õ¤ï¤×¤ÁÅ¸¼¨¡×
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦»°·îÈ¬Æü»á¤È¤Î¶¦Æ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤Õ¤ï¤×¤Á¡×¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¼ê·Ú¤ËÉ½¾ð¤ä¥Ýー¥º¤òÊÑ¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¤Õ¤ï¤×¤Á ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤«¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª3¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤ÉÂ¿¿ôÅ¸¼¨Í½Äê¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¤Ï¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤ä¥»¥¬¥°¥Ã¥º¤ÇÅ¸³«Ãæ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥·¥êー¥º¤â¥³ー¥ÊーÆâ¤ÇÆ±»þÅ¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª3 ¤Õ¤ï¤×¤Á ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥¢¥¯¥¢¡×
(C)Î¶¹¬¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥À¥ó¥À¥À¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)SHIFT UP CORP.
designed by »°·îÈ¬Æü
(C)2024 ¶Ç¤Ê¤Ä¤á¡¦»°Åè¤¯¤í¤Í¡¿KADOKAWAKADOKAWA¡¿¤³¤Î¤¹¤Ð3À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)SEGA