¡ØRINGING FATE¡ÙÂè4ÏÃ¡¢°Ì¾¹â¤¤·õµÒ¤ÎÈ»É÷¤Ë¶µ¤¨¤ò¸ð¤¦
2025Ç¯1·î8Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØRINGING FATE¡Ù¡£Âè4ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ØRINGING FATE¡Ù¤ÏÂç¼êÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Îbilibili¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿¿Íµ¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡£¥Ý¥Ã¥×¡õ¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥á¥«¤Î·ã¤·¤¤ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÍ×¡Ê¤«¤Ê¤á¡ËÌò¤ò²Öß·¹áºÚ¡¢ÁêËÀ¤Î¥µ¥Ö¥í¡¼Ìò¤òÇß¸¶Íµ°ìÏº¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¸¶ºî¡¦´ÆÆÄ¤Ï¿Íµ¤ºî¡Ø»þ¸÷ÂåÍý¿Í -LINK CLICK-¡Ù¤ÎHaolin¡Ê¥ê¡¦¥Ï¥ª¥ê¥ó¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎHAKURO¡¢¤µ¤é¤Ë²»³Ú¤Ï¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤ÎÎÓ¤æ¤¦¤¤é¤¬Ã´Åö¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤«¤é¹ë²Ú¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç»à¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤ËÌ¤Îý¤¬¤¢¤ë¤ÈÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡¢À¸¤È»à¤Î¶¹´Ö¤Î¡Ö¶õ¡Ê¤¯¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤òÉñÂæ¤ËÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¥á¥«¤òÁà½Ä¤·¤ÆÀï¤¦¡Ö±¿Ì¿¤Î¥ê¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤ÏÀ¸¤ÊÖ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Éé¤±¤ë¤Èµ²±¤ò¼º¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÉé¤±Â³¤±¤ë¤È¤½¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¤â¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Î»à¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯½÷¡¦Í×¤Ï¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÇÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£À¸Á°¤ÎÌ¤Îý¤«¤é¡Ö¶õ¡Ê¤¯¤¦¡Ë¡×¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¤Û¤È¤ó¤É¤Îµ²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¶öÁ³¤Ë¤âºÇ¶§¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼¤È½Ð²ñ¤¦¡£À¸¤ÊÖ¤ê¤¿¤¤Í×¤È¡¢¤È¤¢¤ëÌîË¾¤ò»ý¤Ä¥µ¥Ö¥í¡¼¡¢ÌÜÅª¤ÏÆ±¤¸¤À¤¬Ãç´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æó¿Í¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤À¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè4ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Âç·§¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÍ×¤¬ ¡É±¿Ì¿¤Î¥ê¥ó¥°¡É ¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¯·è°Õ¤ò¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿·¤¿¤Ê»Õ¾¢¤òÃµ¤¹»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Í×¤¬Äï»ÒÆþ¤ê¤ò´õË¾¤¹¤ëÁê¼ê¤Ç¤¢¤ëÈ»É÷¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤éºÌ»Ò¤òµß¤¦¥¨¥Ç¥ó¤Î¥«¥Ã¥È¤â³ÎÇ§¤Ç¤¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£
Âç·§¤¬¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ÀÄ¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÍ×¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¤ä¤¤¤«¤Ë¡£Êª¸ì¤ÎÅ¸³«¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÂè4ÏÃ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
Âè4ÏÃ¤Ï1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ë25»þ25Ê¬¡Á25»þ55Ê¬¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡ãÂè4ÏÃ¡¡¡ÖÈ»É÷¤ÏÎÉ¤¤¿Í¡ª¡×¡ä
Âç·§¤ÎÆ®¤¤¤ò¸«¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÍ×¤Ï ¡É±¿Ì¿¤Î¥ê¥ó¥°¡É ¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¯·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ÇÍ×¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿·¤¿¤Ê»Õ¾¢¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤·¡¢°Ì¾¹â¤¤·õµÒ¤ÎÈ»É÷¤Ë¶µ¤¨¤ò¸ð¤¦¡£¥¨¥Ç¥ó¤È¥Æ¥£¥à¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤¬¡¢Í×¤ÏÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÈ»É÷¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£
¡ä¡ä¡ä¡ØRINGING FATE¡ÙÂè4ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¡Ê²èÁü8ÅÀ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢Âè4ÏÃ¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ëÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡Ù¤Î¥¢¥¯¥¢Ìò¤ä¡Ø¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡Ù¤Îµ×ÀÐÁÕÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±«µÜÅ·¤È¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Î»ÍÍÕ´ÄÌò¤ä¡Ø¥Ä¥¥¦¥¿¡£¡Ù¤Î»©·î°ªÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëKENN ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£
±«µÜ¤¬±é¤¸¤ëºÌ»Ò¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥¨¥Ç¥ó¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ëÈþ½÷¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢KENN ¤¬±é¤¸¤ëÈ»É÷¡Ê¤Ï¤ä¤Æ¡Ë¤Ï¡¢°Ì¾¹â¤¤·õµÒ¤ÎÃË¤À¤¬¡¢Í×¤¬Âè2¤Î»Õ¾¢¤È¤·¤Æ»Õ»ö¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
¢¨¡Ö¶õ¡Ê¤¯¤¦¡Ë¡×¤Ï¡Ö»³¡×¤Ø¤ó¤Ë¡Ö¶õ¡×¤Î°ìÊ¸»ú¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¡£
¡ÊC¡Ëbilibili/BeDream
TV¥¢¥Ë¥á¡ØRINGING FATE¡Ù¤ÏÂç¼êÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Îbilibili¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿¿Íµ¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡£¥Ý¥Ã¥×¡õ¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥á¥«¤Î·ã¤·¤¤ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÍ×¡Ê¤«¤Ê¤á¡ËÌò¤ò²Öß·¹áºÚ¡¢ÁêËÀ¤Î¥µ¥Ö¥í¡¼Ìò¤òÇß¸¶Íµ°ìÏº¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¸¶ºî¡¦´ÆÆÄ¤Ï¿Íµ¤ºî¡Ø»þ¸÷ÂåÍý¿Í -LINK CLICK-¡Ù¤ÎHaolin¡Ê¥ê¡¦¥Ï¥ª¥ê¥ó¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎHAKURO¡¢¤µ¤é¤Ë²»³Ú¤Ï¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤ÎÎÓ¤æ¤¦¤¤é¤¬Ã´Åö¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤«¤é¹ë²Ú¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯½÷¡¦Í×¤Ï¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÇÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£À¸Á°¤ÎÌ¤Îý¤«¤é¡Ö¶õ¡Ê¤¯¤¦¡Ë¡×¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¤Û¤È¤ó¤É¤Îµ²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¶öÁ³¤Ë¤âºÇ¶§¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼¤È½Ð²ñ¤¦¡£À¸¤ÊÖ¤ê¤¿¤¤Í×¤È¡¢¤È¤¢¤ëÌîË¾¤ò»ý¤Ä¥µ¥Ö¥í¡¼¡¢ÌÜÅª¤ÏÆ±¤¸¤À¤¬Ãç´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æó¿Í¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤À¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè4ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Âç·§¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÍ×¤¬ ¡É±¿Ì¿¤Î¥ê¥ó¥°¡É ¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¯·è°Õ¤ò¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿·¤¿¤Ê»Õ¾¢¤òÃµ¤¹»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Í×¤¬Äï»ÒÆþ¤ê¤ò´õË¾¤¹¤ëÁê¼ê¤Ç¤¢¤ëÈ»É÷¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤éºÌ»Ò¤òµß¤¦¥¨¥Ç¥ó¤Î¥«¥Ã¥È¤â³ÎÇ§¤Ç¤¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£
Âç·§¤¬¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ÀÄ¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÍ×¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¤ä¤¤¤«¤Ë¡£Êª¸ì¤ÎÅ¸³«¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÂè4ÏÃ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
Âè4ÏÃ¤Ï1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ë25»þ25Ê¬¡Á25»þ55Ê¬¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡ãÂè4ÏÃ¡¡¡ÖÈ»É÷¤ÏÎÉ¤¤¿Í¡ª¡×¡ä
Âç·§¤ÎÆ®¤¤¤ò¸«¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÍ×¤Ï ¡É±¿Ì¿¤Î¥ê¥ó¥°¡É ¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¯·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ÇÍ×¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿·¤¿¤Ê»Õ¾¢¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤·¡¢°Ì¾¹â¤¤·õµÒ¤ÎÈ»É÷¤Ë¶µ¤¨¤ò¸ð¤¦¡£¥¨¥Ç¥ó¤È¥Æ¥£¥à¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤¬¡¢Í×¤ÏÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÈ»É÷¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£
¡ä¡ä¡ä¡ØRINGING FATE¡ÙÂè4ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¡Ê²èÁü8ÅÀ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢Âè4ÏÃ¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ëÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡Ù¤Î¥¢¥¯¥¢Ìò¤ä¡Ø¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡Ù¤Îµ×ÀÐÁÕÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±«µÜÅ·¤È¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Î»ÍÍÕ´ÄÌò¤ä¡Ø¥Ä¥¥¦¥¿¡£¡Ù¤Î»©·î°ªÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëKENN ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£
±«µÜ¤¬±é¤¸¤ëºÌ»Ò¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥¨¥Ç¥ó¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ëÈþ½÷¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢KENN ¤¬±é¤¸¤ëÈ»É÷¡Ê¤Ï¤ä¤Æ¡Ë¤Ï¡¢°Ì¾¹â¤¤·õµÒ¤ÎÃË¤À¤¬¡¢Í×¤¬Âè2¤Î»Õ¾¢¤È¤·¤Æ»Õ»ö¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
¢¨¡Ö¶õ¡Ê¤¯¤¦¡Ë¡×¤Ï¡Ö»³¡×¤Ø¤ó¤Ë¡Ö¶õ¡×¤Î°ìÊ¸»ú¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¡£
¡ÊC¡Ëbilibili/BeDream