¡ØÃÏÇû¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó2¡ÙÂè4¤Î²ø¡¡²ø°Û¤¿¤Á¤Î²Æº×¤ê
1·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êTBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË¤´¤´4»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏÇû¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó2¡Ù¡£Âè4ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
·î´©¡ØG¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡¢¤¢¤¤¤À¤¤¤í¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØÃÏÇû¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó¡Ù¡£2022Ç¯Åß¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥áºÆ»ÏÆ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬³«»Ï¤·¡¢2023Ç¯¡õ2024Ç¯½©¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡ØÊü²Ý¸å¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó¡Ù¤¬¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡õ¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÇÛ¿®¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯1·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤´¤´4»þ30Ê¬¤«¤é¤ÏTBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏÇû¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó2¡Ù¤¬ÊüÁ÷Ãæ¡£
¡ÔÂè4¤Î²ø¡Õ¡Ø²ÆÅô¤ê¡Ù¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡ãÂè4¤Î²ø¡Ö²ÆÅô¤ê¡×¡ä
¥ß¥Ä¥Ð¤Î¤³¤È¡¢Ç«¡¹¤Î¤³¤È¡Ä¡Ä¤¤¤¯¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤²ò·èºö¤Ï»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¤Ò¤È¤ê»×¤¤Çº¤à¸÷¡£¤½¤ó¤Ê¸÷¤Ë¡¢¤â¤Ã¤±±¿Í¢¤«¤é²ÙÊª¤¬ÆÏ¤¯¡£
¤½¤ì¤ÏÇ«¡¹¤¬Çº¤à¸÷¤òÎå¤Þ¤¹¤Ù¤¯Á÷¤Ã¤¿²Æº×¤ê¤Ø¤Î¤ªÍ¶¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
Æó¿Í¤¬¤ªº×¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÅÊ¤Þ¤·¤¤²Ö»Ò¤¯¤ó¤Ï¡¢Ç«¡¹¤È¸÷¤ò²ø°Û¤¿¤Á¤Î²Æº×¤ê¤Ø°ÆÆâ¤¹¤ë¡£
¡ä¡ä¡äÂè4¤Î²ø¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë¤¢¤¤¤À¤¤¤í¡¿SQUARE ENIX¡¦¡ÖÃÏÇû¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó£²¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
·î´©¡ØG¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡¢¤¢¤¤¤À¤¤¤í¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØÃÏÇû¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó¡Ù¡£2022Ç¯Åß¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥áºÆ»ÏÆ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬³«»Ï¤·¡¢2023Ç¯¡õ2024Ç¯½©¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡ØÊü²Ý¸å¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó¡Ù¤¬¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡õ¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÇÛ¿®¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯1·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤´¤´4»þ30Ê¬¤«¤é¤ÏTBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏÇû¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó2¡Ù¤¬ÊüÁ÷Ãæ¡£
¡ãÂè4¤Î²ø¡Ö²ÆÅô¤ê¡×¡ä
¥ß¥Ä¥Ð¤Î¤³¤È¡¢Ç«¡¹¤Î¤³¤È¡Ä¡Ä¤¤¤¯¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤²ò·èºö¤Ï»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¤Ò¤È¤ê»×¤¤Çº¤à¸÷¡£¤½¤ó¤Ê¸÷¤Ë¡¢¤â¤Ã¤±±¿Í¢¤«¤é²ÙÊª¤¬ÆÏ¤¯¡£
¤½¤ì¤ÏÇ«¡¹¤¬Çº¤à¸÷¤òÎå¤Þ¤¹¤Ù¤¯Á÷¤Ã¤¿²Æº×¤ê¤Ø¤Î¤ªÍ¶¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
Æó¿Í¤¬¤ªº×¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÅÊ¤Þ¤·¤¤²Ö»Ò¤¯¤ó¤Ï¡¢Ç«¡¹¤È¸÷¤ò²ø°Û¤¿¤Á¤Î²Æº×¤ê¤Ø°ÆÆâ¤¹¤ë¡£
¡ä¡ä¡äÂè4¤Î²ø¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë¤¢¤¤¤À¤¤¤í¡¿SQUARE ENIX¡¦¡ÖÃÏÇû¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó£²¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ