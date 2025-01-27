ÃÏÊýÅÔ»Ô¤òµòÅÀ¤ËÁª¤ó¤À£²£¹ºÐÊÛ¸î»Î¡¦ºØÆ£ÀµµÁ¤µ¤ó¤ÎÊ³Æ®µ¡ÄÇº¤ß¤Î¼ï¤Ï¡Ö°ÜÆ°µ÷Î¥¡×ËÌ³¤Æ»¡¡
¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÃÏÊý¤ò³èÆ°µòÅÀ¤ËÁª¤ó¤À¼ã¼êÊÛ¸î»Î¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ËÍÏ¤±¹þ¤â¤¦¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊºØÆ£ÀµµÁ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤Ï¤¤¤É¤¦¤¾¡×
¡Ê»Ò¤É¤â¡Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¼¡¡¹¤ÈË¬¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤ËÊÛÅö¤ò¼êÅÏ¤¹¤³¤Á¤é¤ÎÃËÀ¡£
¡ÊºØÆ£ÀµµÁ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊÛ¸î»Î¤ÎºØÆ£ÀµµÁ¤µ¤ó¡Ê£²£¹¡Ë¤Ç¤¹¡£
¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃÏÊý¤Ç¤âÊÛ¸î»Î¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¤Ê¤É¤¬ËÌ³¤Æ»ÌæÊÌ»Ô¤Ë³«Àß¤·¤¿Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ë¡¢£²£°£²£´Ç¯£µ·î¤ËÉëÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤¸¤à¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´é¤ò½Ð¤¹°ìÊý¡£
¡ÊºØÆ£ÀµµÁ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤ÎºØÆ£¤Ç¤¹¡£ÀÞ¤êÊÖ¤·¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌæÊÌ¤Ë¾ïÃó¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤ÏºØÆ£¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¤Æ£²¿Í¤À¤±¤Ç¡¢»Å»ö¤ÏÂ¿Ë»¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ³èÆ°¥¨¥ê¥¢¤ÏÌæÊÌ¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊºØÆ£ÀµµÁ¤µ¤ó¡Ë¡Ö£±Ëü£±Àé¥¥í¤¯¤é¤¤Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡££³¥«·î¤Ç¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¼Ö¤Ç£±»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆËÌ¸«¤Ë½»¤àÀ®Ç¯Èï¸å¸«¿Í¤Î»ÜÀß¤Ø¡£
»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢ºâ»º´ÉÍý¾õ¶·¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÉÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÌæÊÌ¤Ë¤È¤ó¤ÜÊÖ¤ê¡£
¡ÊºØÆ£ÀµµÁ¤µ¤ó¡Ë¡ÖÌÌÃÌ¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤è¤ê¤â°ÜÆ°»þ´Ö¤ÎÊý¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Ä¾ÀÜ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ËÈó¾ï¤Ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ»Æâ¤Ç¤ÏÅÔ»ÔÉô¤ÇÆ¯¤¯ÊÛ¸î»Î¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¿ô¤¬¿¤ÓÇº¤à¤Ê¤ÉÊÐ¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾´ó»Ô¤Ç¤Ï£²£°£²£´Ç¯£··î¤ËÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤¬ÊÄº¿¤·¡¢»ÔÆâ¤Ë¾ïÃó¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤Ï£±¿Í¤À¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤âÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÌ¾´ó»ÔÌò½ê¡¡¾¾ÅÄ¿µ»ÊÉôÄ¹¡Ë¡ÖÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Ï¤ä¤Ï¤ê°ì¤Ä¤Ç¤¹¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊ¶Áè´Ö¤Î¤â¤á¤´¤È¤Ç¤¹¤È¤«¤Î²ò·è¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÅöÁ³Áê¼êÊý¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºØÆ£¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢º§Ìó¼Ô¤Î½÷À¤È£²¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£
¤½¤í¤Ã¤ÆÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»³ËÜºé´õ¤µ¤ó¡Ë¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é»Å»ö¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢»Å»ö¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤«¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊºØÆ£ÀµµÁ¤µ¤ó¡Ë¡ÖÌæÊÌ¤ÎÊý¤ÏËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤ÏÌæÊÌ¤È´Ø·¸¤Ê¤¤ÃÏ±ï¤Î¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤â¶¯¤¤¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¼«Ê¬¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿ÌæÊÌ¤Î¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡£
ºØÆ£¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÃÏÊý¤ÇÆ¯¤¯ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£