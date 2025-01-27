¡ØÅ¾ÇäÌÜÅª¤«¡ÙÅö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤¤¹©¶ñÈ¯Ãí¤·536Ëü±ß¤ÎÂ»³²Í¿¤¨¤¿µ¿¤¤ ¸©Î©¹â¹»¹Ö»Õ¤ÎÃË¤òÂáÊá
5Ç¯Á°¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç¶ÈÌ³¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¤ÅÅÀß¹©¶ñ¤òÈ¯Ãí¤·¡¢536Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂ»³²¤ò²ñ¼Ò¤ËÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·§ËÜ¸©Î©¹â¹»¤Î¹Ö»Õ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØÇ¤¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Å·Áð»Ôµµ¾ìÄ®¤Ë½»¤à¸©Î©¹â¹»¤Î¹Ö»ÕŽ¥ÂçÇ÷¾ÍÆµ¿¼Ô(41)ºÐ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÇ÷ÍÆµ¿¼Ô¤Ï2020Ç¯3·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÅµ¤µ¡´ï¤ÎÇäÇã¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Ç¶ÈÌ³¤ËÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤ÅÅÀß¹©¶ñ278¸Ä¤òÈ¯Ãí¤·¡¢Âå¶â536Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂ»³²¤ò²ñ¼Ò¤ËÍ¿¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÇ÷ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅ¾ÇäÌÜÅª¤ÇÅÅÀß¹©¶ñ¤òÈ¯Ãí¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·Ž¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤Ž£¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£