セキュリティ研究者のSam Curry氏は1月23日(米国時間)、「Hacking Subaru: Tracking and Controlling Cars via the STARLINK Admin Panel」において、自動車の製造販売を手掛ける「SUBARU(スバル)」のコネクティッドサービス「SUBARU STARLINK」から脆弱性を発見したと伝えた。この脆弱性を悪用されると、リモートの攻撃者に車両を制御される可能性がある。Hacking Subaru: Tracking and Controlling Cars via the STARLINK Admin Panel