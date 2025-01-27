¡ØONEPIECE¡Ù¡ÖËÁ¸±¤Îµ²±¡×¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¡ÖLUFFY¡ìs¡×Á´10¼ï¤¬¸ø³« - 2·î3Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡ÖLUFFY's ËÁ¸±¤Îµ²± [Vol.1]¡×Á´10¼ï(Æâ1¼ï¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È)¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò1·î27Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£2·î3ÆüÍ½Ìó³«»Ï¡¢°ìÈÌÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ2025Ç¯8·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
2·î3ÆüÍ½Ìó³«»Ï¡¢°ìÈÌÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ2025Ç¯8·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡ÖLUFFY's ËÁ¸±¤Îµ²± [Vol.1]¡×
¡ÖLUFFY¡Çs¡×¤Ï¡¢ONE PIECE¤Î¥í¥´¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¡¢¥í¥´¤Î·Á¤ò¥Ò¥ó¥È¤ËÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹/¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó/¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ/¥²¡¼¥à/¥¤¥Ù¥ó¥È/¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ONE PIECE¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¡ØONE PIECE¡Ù¤¬¶¦¤ËÂ³¤±¤ëËÁ¸±¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥À¥¯¥È¤À¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯/¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó/°áÁõ¤È¡¢¡ØONEPIECE¡Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡ÖËÁ¸±¤Îµ²±¡×¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó10¼ïÎà¡£
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò (C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
2·î3ÆüÍ½Ìó³«»Ï¡¢°ìÈÌÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ2025Ç¯8·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡ÖLUFFY's ËÁ¸±¤Îµ²± [Vol.1]¡×
¡ÖLUFFY¡Çs¡×¤Ï¡¢ONE PIECE¤Î¥í¥´¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¡¢¥í¥´¤Î·Á¤ò¥Ò¥ó¥È¤ËÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹/¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó/¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ/¥²¡¼¥à/¥¤¥Ù¥ó¥È/¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ONE PIECE¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¡ØONE PIECE¡Ù¤¬¶¦¤ËÂ³¤±¤ëËÁ¸±¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥À¥¯¥È¤À¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯/¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó/°áÁõ¤È¡¢¡ØONEPIECE¡Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡ÖËÁ¸±¤Îµ²±¡×¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó10¼ïÎà¡£
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò (C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó