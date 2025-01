1月26日 発表

アニメ映画「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」

セガは1月26日、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用リズム&アドベンチャーゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(プロジェクトセカイ)」のアニメ映画「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」が、公開10日目に観客動員数39万人、興行収入5.7億円を突破したと発表した。

また、39万人突破を記念し、初音ミクの名前にちなんだ39枚の新規場面カットを1月27日より公開した。

【新規場面カット】

Leoneedメンバー 1

Leoneedメンバー 2

星乃一歌

天馬咲希

日野森志歩

望月穂波

MORE MORE JUMP!メンバー 1

MORE MORE JUMP!メンバー 2

花里みのり

桐谷遥

桃井愛莉

日野森雫

Vivid BAD SQUAD メンバー 1

Vivid BAD SQUAD メンバー 2

小豆沢こはね

白石杏

東雲彰人

青柳冬弥

ワンダーランズ×ショウタイム メンバー 1

ワンダーランズ×ショウタイム メンバー 2

天馬司

鳳えむ

草薙寧々

神代類

寧々ロボ

25時、ナイトコードで。メンバー 1

25時、ナイトコードで。メンバー 2

宵崎奏

朝比奈まふゆ

東雲絵名

暁山瑞希

誰もいないセカイの初音ミク

ステージのセカイの鏡音リン

ストリートのセカイの鏡音レン

教室のセカイの巡音ルカ

ストリートのセカイのMEIKO

ワンダーランドのセカイのKAITO

閉ざされた窓のセカイの初音ミク 1

閉ざされた窓のセカイの初音ミク 2

(C)「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」製作委員会

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC.

www.piapro.net All rights reserved.