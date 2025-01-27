·¤ÀìÌç¥Á¥§ー¥ó¡ÖABC¥Þー¥È¡×¤ËÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬ÄÂ¶â¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÍ×µá¡¡¡Ö¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤¬10Ç¯¤ä20Ç¯¤Ç¤â´ðËÜµë¤¬¤Û¤Ü¾å¤¬¤é¤º¡×
1·î27Æü¡¢·¤ÀìÌç¥Á¥§ー¥ó¡ÖABC¥Þー¥È¡×¤Î½¾¶È°÷Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡ÖBackup¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ë¡×¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Ø¤Î¿½¤·Æþ¤ì¹ÔÆ°¤äÍ×µá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤»¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£29Æü¤ËËÜ¼Ò¿½¤·Æþ¤ì¹ÔÆ°¤ò¼Â»Ü
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡ÖABC-MART¡ÊABC¥Þー¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢·¤¾®ÇäÀìÌçÅ¹¤Î¹ñÆâºÇÂç¼ê¡£1979Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î45Ç¯´Ö¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯¤«¤é¥Ñー¥È¤äÈóÀµµ¬¿¦°÷¤òÃæ¿´¤ËÁÈ¹ç¤òºî¤ëÆ°¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¸å¤ËÅ¹Ä¹¿¦¤Ê¤É¤ÎÀµ¼Ò°÷¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¡ÖBackup¡×¤¬Àµ¼°¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ö¥«¥ó¥È¡×¤Î»ÙÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
29Æü¡¢Backup¤È¥«¥ó¥È¤ÏABC¥Þー¥ÈËÜ¼Ò¤ËÂÐ¤·ÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤äÍµëµÙ²Ë¤Î¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×µá¤ò¹Ô¤¦¡¢¿½¤·Æþ¤ì¹ÔÆ°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¡£¾ºµë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢ÍµëµÙ²Ë¤â¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤
Backup¼¹¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤Î¿åÅèÍ³Èþ»Ò»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤Î·ëÀ®°ÊÍè¡¢²ñ¼Ò¤È¤Ï2ÅÙ¤ÎÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¤Î²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²ñ¸«¤Ç¿åÅè»á¤ä¥«¥ó¥È¼¹¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤ÎÎëÌÚ¹ä»á¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ABC¥Þー¥È¤Ç¤Ï¾ºµë¤¬¤Û¤Ü¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤À¡£
¡Ö¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤¬10Ç¯¤ä20Ç¯¤Ç¤â´ðËÜµë¤¬¤Û¤Ü¾å¤¬¤é¤º¡¢¼ê¼è¤ê¤Ï20Ëü±ß¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¡ÊÎëÌÚ»á¡Ë
¡Ö»Ä¶È¤ÈµÙÆü½Ð¶Ð¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤È¤â¤ÊµëÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ´ü¤ÏÅ¹ÊÞ¤¬ÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á»Ä¶È¤Ç¤¤º¡¢´ðËÜµë¤·¤«Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤¦¤Æ¤¤¡¢À¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÄÂ¶â¤ÎÄã¤µ¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÎÊª²Á¹âÆ¤Ç¡¢²æËý¤Î¸Â³¦¤¬¤¤¿¡×¡Ê¿åÅè»á¡Ë
¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¿Í¼êÉÔÂ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢»Ä¶È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð»Å»ö¤¬¤Þ¤ï¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍµëµÙ²Ë¤ò¼«Í³¤Ë¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢²Æµ¨µÙ²Ë¤äÅßµ¨µÙ²Ë¤Î»þ´ü¤Ë²ñ¼ÒÌ¿Îá¤Ç¾Ã²½¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿½¤·Æþ¤ì¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿åÅè»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÄÂ¶â¥¢¥Ã¥×¤È¡¢ÂçÀÚ¤ÊµÙÂ©¡£¤³¤Î2¤Ä¤ÏÉ¬¤º¥»¥Ã¥È¤Çµá¤á¤Æ¡¢ÌäÂê²ò·è¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢6¡ó¤òºÇÄã¥é¥¤¥ó¤È¤·¤¿ÄÂ¶â¥¢¥Ã¥×¡¢Ë¡ÎáÄÌ¤ê¤ÎÍµëµÙ²Ë¼èÆÀ¡¢¥·¥Õ¥È¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤òÍ×µá¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£²ñ¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¹¥Ä´¤À¤¬¡Ä¡Ä
²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¿åÅè»á¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÊ£¿ô¤ÎÁÈ¹ç°÷¤¬»²²Ã¡£
Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ëA»á¤Ï¡¢¾ºµë¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¼Ò°÷¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¾º¿Ê¤·¤Æ¤âÀÕÇ¤¤À¤±Áý¤¨¤ÆµëÎÁ¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¡¢¿ôÇ¯¶ÐÂ³¤·¤¿¸å¤Ë¤ÏÅ¾¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹É÷Ä¬¤¬¡¢¼Ò°÷¤Î´Ö¤Ç¤Þ¤ó±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¶áÇ¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ë¤è¤êÂ¿Ë»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊA»á¡Ë
¶ÐÂ³Ìó5Ç¯¤ÎB»á¤Ï¡Ö¤â¤¦¸Â³¦¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÈ¹ç¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÆ±Ç¯Âå¤ÎÍ§¿Í¤ÏÍµÙ¤ò»È¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ÈÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÍµÙ¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÈ¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤¬¤Ï¤ë¤«¾å¤Î¼Ò°÷¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÈµëÎÁ¤¬¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£
À¤´Ö¤Ç¤ÏÊª²Á¤¬¾å¤¬¤êµëÎÁ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÊB»á¡Ë
Æþ¼Ò19Ç¯ÌÜ¤ÇÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëC»á¤Ï¡¢ABC¥Þー¥È¤Î¶ÈÀÓ¤ÏºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤º£´ü¤â²áµîºÇ¹â¤Ç¤¢¤ê¡¢³ô²Á¤â¾å¾ì°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½¾¶È°÷¤ÎÂÔ¶ø¤Ï²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£
¡ÖABC¥Þー¥È¤Ï¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ï¾ÍèÀ¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
·¤¾®Çä¶È³¦¤ÎºÇÂç¼ê´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢Á´½¾¶È°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÄ¹´üÅª¤ËÆ¯¤±¤ëÏ«Æ¯´Ä¶¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÊC»á¡Ë
¤Þ¤¿¡¢C»á¤ÏABC¥Þー¥È¤¬´ë¶ÈÍýÇ°¡¦·Ð±ÄÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¡Ö¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁÏÂ¤¡¦Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡×¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì½¾¶È°÷¤Î¹¬¤»¤ÏÊÝ¾ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆABC¥Þー¥È¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃ´Åö¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£