ËÙ°æµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¡¡¤á¤ó¤¿¤¤¥ï¥¤¥É¡¡1·î27Æü
28Æü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÂçÀã¤Î¶²¤ì¡×¤Ç¤¹¡£¾å¶õ¤ËÎ®¤ì¹þ¤à´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
27Æü¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î±«¤Ç¡¢±«ÎÌ¤Ï¿ô¥ß¥êÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£µ¤²¹¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï9¡îÁ°¸å¤È¡¢¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤´¨¤µ¤¬Ìá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤ÎÇÀ²È¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¡¢ÇîÂ¿¤Ä¤Ü¤ßºÚ¤Î¼ý³Ïºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Ü¤ßºÚ¤Ï¡Ö¤«¤é¤·ºÚ¡×¤ÎÃç´Ö¤Ç¡¢ßÖ¤á¤â¤Î¤äÅ·¤×¤é¡¢¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£ºÏÇÝÊýË¡¤ò¹©É×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤È¤·¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë½ÐÍè¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£JA»åÅç¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤ä´ØÅì¤Ë¸þ¤±¤¿½Ð²Ù¤Ï2·î¾å½Ü¤ËºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£ÌÚÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬´Ë¤ß¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÚÍËÆü¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢·îÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢28Æü¤È29Æü¤ÏÊ¿Ç¯¤ò²¼²ó¤ê¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÚÍËÆü¤Ë¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤ËÌá¤ê¡¢¶âÍËÆü°Ê¹ß¤ÏÊ¿Ç¯¤ò¤ä¤ä¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£