ÀËÊÌ¤ÎÀ¼¤È¿·¤¿¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤Ø¤Î´üÂÔ¡Ö¥¤¥Èー¥èー¥«¥Éー´ÝÂç¿·³ãÅ¹¡×46Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡Ú¿·³ã¡Û
»ÔÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¸ÅÄ®¤ÎµòÅÀ¤¬¤Þ¤¿1¤ÄŽ¥Ž¥Ž¥»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã»Ô¤Î¡Ø¥¤¥Èー¥èー¥«¥Éー ´ÝÂç¿·³ãÅ¹¡Ù¤¬26ÆüÊÄÅ¹¤·¡¢46Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤ÎËÜÄ®ÄÌ¤ÇÄ¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ø¥¤¥Èー¥èー¥«¥Éー ´ÝÂç¿·³ãÅ¹¡Ù¡£ºÇ¸å¤Î±Ä¶ÈÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿26Æü¡¢ÊÄÅ¹¤Î´ÖºÝ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾ïÏ¢µÒ
¡Ö½µ2～3²ó¤ÏÍè¤Æ¤¤¤ë¡£»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÁíºÚ¤È¤«³ä°ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡×
¢£¥Õ¥¡¥ó
¡Ö(´ÝÂç¿·³ãÅ¹¤¬)Âç¹¥¤¤Ç¡¢¿åÅû¤È¤«Ž¥Ž¥Ž¥¤ªºâÉÛ¤È¤«Ž¥Ž¥Ž¥¥Ï¥ó¥«¥Á¤È¤«Ž¥Ž¥Ž¥¤Ê¤ó¤«È·¤ÎÊÁ¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£(ÊÄÅ¹¤Ï)Èá¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡×
¢£70Âå
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È´ÝÂç¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¸ÅÄ®¤¬Æø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿1978Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£Ìó40Ç¯Á°¡¢´ÝÂç¤Î½éÇä¤ê¤Ë¤Ï¼Ö¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Å¹Æâ¤Ï¤¹¤ì¤Á¤¬¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Û¤Éº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹Ù³°¤ËÂç·¿Å¹¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¤È½ù¡¹¤Ë¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹²¬Å¹¤ä¾å±Û¡¦Ä¾¹¾ÄÅÅ¹¤¬ÊÄÅ¹¡£¸©ÆâºÇ¸å¤Î¥¤¥Èー¥èー¥«¥Éー¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÝÂç¿·³ãÅ¹¤Ï¡¢»ÔÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ë¬¤ì¤¿¿Í
¡ÖÍÄ¾¯¤Î¤³¤í¤«¤é¿Æ¤ÈÇã¤¤Êª¤ËÍè¤ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î´ÝÂç¤Ç¤¹¤Í¡£Çã¤¤ÊªÍè¤¿¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢7³¬¤«6³¬¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤¹¤ë¤Î¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£´ÝÂç¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í
¡ÖµÞ¤¤çºî¤Ã¤¿¡£Æ±´ü¤Ç¤¹¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¼ä¤·¤¤¤±¤ì¤É»þÂå¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¸á¸å7»þー
ÊÄÅ¹¤Î½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¤È¡¢Æþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¤¥Èー¥èー¥«¥Éー´ÝÂç¿·³ãÅ¹ ÃÝÆâÆØÉ§Å¹Ä¹
¡Ö46Ç¯´Ö¤Î¤´°¦¸Ü¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¸ÅÄ®¤òÂåÉ½¤¹¤ëµòÅÀ¤¬¤Þ¤¿1¤Ä¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ë¬¤ì¤¿¿Í
¡Ö»ä¡¢º£Æü(ºë¶Ì¤Î)ÂçµÜ¤«¤éÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âºÇ¸å¤ò¸«¤¿¤¯¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤¬Å¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢É¬¤º»ÅÆþ¤ì¤È¤«¤ò´ÝÂç¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡×
¢£¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê(¸ÅÄ®¤Ï)ÂçÏÂ¡¦»°±Û¡¦´ÝÂç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤í¤Ã¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¿·³ãÅç¤¬¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¡×
º£¸å¤Ï¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤¹¤ëOIC¥°¥ëー¥×¤¬3·î¤ËÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¾¦¶È»ÜÀß¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¡¢²Æ¤´¤í¤Ë¥¹ー¥Ñー¡Ö¥í¥Ô¥¢¡×¤¬Æþ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤ÎËÜÄ®ÄÌ¤ÇÄ¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ø¥¤¥Èー¥èー¥«¥Éー ´ÝÂç¿·³ãÅ¹¡Ù¡£ºÇ¸å¤Î±Ä¶ÈÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿26Æü¡¢ÊÄÅ¹¤Î´ÖºÝ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾ïÏ¢µÒ
¡Ö½µ2～3²ó¤ÏÍè¤Æ¤¤¤ë¡£»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÁíºÚ¤È¤«³ä°ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡×
¢£¥Õ¥¡¥ó
¡Ö(´ÝÂç¿·³ãÅ¹¤¬)Âç¹¥¤¤Ç¡¢¿åÅû¤È¤«Ž¥Ž¥Ž¥¤ªºâÉÛ¤È¤«Ž¥Ž¥Ž¥¥Ï¥ó¥«¥Á¤È¤«Ž¥Ž¥Ž¥¤Ê¤ó¤«È·¤ÎÊÁ¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£(ÊÄÅ¹¤Ï)Èá¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡×
¢£70Âå
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È´ÝÂç¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¸ÅÄ®¤¬Æø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿1978Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£Ìó40Ç¯Á°¡¢´ÝÂç¤Î½éÇä¤ê¤Ë¤Ï¼Ö¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Å¹Æâ¤Ï¤¹¤ì¤Á¤¬¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Û¤Éº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹Ù³°¤ËÂç·¿Å¹¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¤È½ù¡¹¤Ë¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹²¬Å¹¤ä¾å±Û¡¦Ä¾¹¾ÄÅÅ¹¤¬ÊÄÅ¹¡£¸©ÆâºÇ¸å¤Î¥¤¥Èー¥èー¥«¥Éー¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÝÂç¿·³ãÅ¹¤Ï¡¢»ÔÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ë¬¤ì¤¿¿Í
¡ÖÍÄ¾¯¤Î¤³¤í¤«¤é¿Æ¤ÈÇã¤¤Êª¤ËÍè¤ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î´ÝÂç¤Ç¤¹¤Í¡£Çã¤¤ÊªÍè¤¿¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢7³¬¤«6³¬¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤¹¤ë¤Î¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£´ÝÂç¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í
¡ÖµÞ¤¤çºî¤Ã¤¿¡£Æ±´ü¤Ç¤¹¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¼ä¤·¤¤¤±¤ì¤É»þÂå¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¸á¸å7»þー
ÊÄÅ¹¤Î½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¤È¡¢Æþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¤¥Èー¥èー¥«¥Éー´ÝÂç¿·³ãÅ¹ ÃÝÆâÆØÉ§Å¹Ä¹
¡Ö46Ç¯´Ö¤Î¤´°¦¸Ü¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¸ÅÄ®¤òÂåÉ½¤¹¤ëµòÅÀ¤¬¤Þ¤¿1¤Ä¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ë¬¤ì¤¿¿Í
¡Ö»ä¡¢º£Æü(ºë¶Ì¤Î)ÂçµÜ¤«¤éÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âºÇ¸å¤ò¸«¤¿¤¯¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤¬Å¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢É¬¤º»ÅÆþ¤ì¤È¤«¤ò´ÝÂç¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡×
¢£¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê(¸ÅÄ®¤Ï)ÂçÏÂ¡¦»°±Û¡¦´ÝÂç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤í¤Ã¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¿·³ãÅç¤¬¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¡×
º£¸å¤Ï¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤¹¤ëOIC¥°¥ëー¥×¤¬3·î¤ËÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¾¦¶È»ÜÀß¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¡¢²Æ¤´¤í¤Ë¥¹ー¥Ñー¡Ö¥í¥Ô¥¢¡×¤¬Æþ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£