ÉÛ¥Æ¡¼¥×´¬¤«¤ì¤¿°äÂÎ¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÃËºÆÂáÊá¡¡°û¿©Å¹·Ð±Ä¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤«
¡¡ÂçºåÉÜ³ÄÍ»Ô¤Î³¤´ß¤ÇºòÇ¯11·î¡¢Î¾Â¤ÈÆ¬¤ËÉÛ¥Æ¡¼¥×¤¬´¬¤«¤ì¤¿ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï27Æü¡¢ÃÎ¿Í¤Î¼«±Ä¶ÈÃæÂ¼Î½´õ¡Ê¤È¤â¤¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë=Âçºå»ÔÃæ±û¶è=¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤·¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ç§ÈÝ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Î¾Â¤Ë¥Æ¡¼¥×¤¬´¬¤«¤ì¤¿ÃËÀ°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¸½¾ìÉÕ¶á=2024Ç¯11·î11Æü¸á¸å2»þ7Ê¬¡¢ÂçºåÉÜ³ÄÍ»Ô¹Á¡¢µÜºäÃÎ¼ù»£±Æ
¡¡ÃæÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë²Ã³²ÌÜÅªÎ¬¼è¤È´Æ¶Ø¡¢»àÂÎ°ä´þ¤Î³ÆÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÜºº1²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎºÆÂáÊáÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯10·î26Æü¸á¸å11»þÈ¾¡Á27Æü¸áÁ°11»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÉÜÆâ¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Ç¡¢Âçºå»ÔÀ¾¶è¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈµÜ¾ëÎµÅÍ¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤Î´éÌÌ¤ËÉÛ¥Æ¡¼¥×¤ò´¬¤ÉÕ¤±¤ÆÉ¡¤ä¸ý¤òºÉ¤®¡¢ÃâÂ©¤µ¤»¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤ÏÅö½é¡¢»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢»à°ø¤ÏÉÛ¥Æ¡¼¥×¤ÇÇû¤é¤ì¤Æ·ìÎ®¤¬ÂÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡Ö¶ÛÇûÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Îµ¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¾Ü¤·¤¤´ÕÄê¤ä¸¡ºº¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÃâÂ©»à¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¶¡½Ò¤Ê¤É¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ïÁ°¡¢ÃËÀ¤È°û¿©Å¹¤Î¶¦Æ±·Ð±Ä¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Êª·ï·ÀÌó¤ÎÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¤ò¤á¤°¤ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃËÀ¤ÏºòÇ¯10·î26Æü¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÜ·Ù¤¬¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀèÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ±ÆüÌë¡¢ÃæÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÂ¾¤ÎÃË2¿Í¤¬ÃËÀ¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤ÆÁö¤êµî¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£ÉÜ·Ù¤ÏºòÇ¯11¡Á12·î¡¢3¿Í¤ò²Ã³²ÌÜÅªÎ¬¼è¤È´Æ¶Ø¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£º£Ç¯1·î¡¢°äÂÎ¤ò³¤¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤È¤¹¤ë»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍâÆü¡¢°äÂÎÈ¯¸«¸½¾ì¤«¤éÌó2¥¥íËÌÅì¤ÎÆ±ÉÜ´ßÏÂÅÄ»ÔÆâ¤Î´ßÊÉ¤Ç¡¢ÃæÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬¡¢ÃËÀ¤ËÆÃÄ§¤¬¤è¤¯»÷¤¿¿ÍÊª¤ò³¤¤Ë°ä´þ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¡¢ÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçºåÃÏ¸¡ºæ»ÙÉô¤ÏÂ¾¤ÎÃË2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²Ã³²ÌÜÅªÎ¬¼è¤È´Æ¶Ø¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¡¢»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½èÊ¬ÊÝÎ±¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÅÄÅºÀ»»Ë¡Ë
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
¥Í¥¸,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ºë¶Ì,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Áòº×,
Ï·¸å,
°ËÅì»Ô,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÇÛÀþ