¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ÎÎø¿Í¤¬£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë½Ð¾ì·èÄê¡¡º£²ó¤â¥ô¥£¥È¥ó¤Å¤¯¤á¤Ç±þ±ç
¡¡¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤¬£²£¶Æü¡¢ÊÆ¥«¥ó¥¶¥¹½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Î£Æ£Ì¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ê£Á£Æ£Ã¡Ë·è¾¡Àï¤ò´ÑÀï¡£¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥Á¡¼¥Õ¥¹¤¬¡¢£³£²ÂÐ£²£¹¤Ç¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¡¦¥Ó¥ë¥º¤òÇË¤ê¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£Î£Æ£Ì¤ÎÄºÅÀ¤òÁè¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÏÎø¿Í¥Á¡¼¥Õ¥¹¤Î£Ô£Å¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¤È»î¹ç¸å¡¢Ç®Îõ¤Ê¥¥¹¤Ç¾¡Íø¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ú¡¼¥¸¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬£²£¶Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï£±£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥Æ¥¥µ¥ó¥º¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢£µ£°£°£°¥É¥ë¡ÊÌó£·£¸Ëü±ß¡Ë¤Î¥â¥Î¥°¥é¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¡¡¹õ¤Î¥Ó¡¼¥Ë¡¼¡Ê£µ£µ£°¥É¥ë¡áÌó£¸Ëü£µ£°£°£°±ß¡Ë¡¢ÀÖ¤¤¥¿¥¤¥Ä¡¢¥È¥é¥ó¥¯¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Á¥§¡¼¥ó¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡Ê£²£¸£µ£°¥É¥ë¡áÌó£´£´Ëü±ß¡Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Î¥¢¥ó¥¯¥ë¥Ö¡¼¥Ä¡Ê£±£·£¶£°¥É¥ë¡áÌó£²£·Ëü±ß¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Æ¬¤«¤é¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤Ç¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Å¤¯¤á¤Î¹ë²Ú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÊì¿Æ¤é¤È»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥Õ¥¹¤Î¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥±¥ë¥·¡¼¤Î´é¤òÎ¾¼ê¤ÇÊñ¤ß¡¢»æ¿áÀã¤¬Éñ¤¦Ãæ¡¢Êú¤¹ç¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¥¥¹¤ò¤·¤Æ¾¡Íø¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥Õ¥¹¤Ï£²·î£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¤Ë¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¥Ë¥å¡¼¥ª¥ê¥ó¥º¤Î¥·¡¼¥¶¡¼¥º¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë£³Ï¢ÇÆ¤ò¤«¤±£Î£Æ£Ã²¦¼Ô¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡ÊÅì£±°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Á´ÊÆºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬Îø¿Í¤ÎÂç°Î¶È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£