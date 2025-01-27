¥µ¥Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±¢ª Â¨¤ª¤·¤ã¤ì¡ª¡ÚZARA¡Û40¡¦50Âå¤Î¹¤È´¤±¡ª¡Ö¹â¸«¤¨¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×
¼ê»ý¤Á¤ÎÉþ¤À¤±¤À¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥³ー¥Ç¤¬¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡ª ¤½¤ó¤Ê40¡¦50Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÊÊ¤¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥»¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Î¡Ö¹â¸«¤¨¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×¡£¥µ¥Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¹¤È´¤±¤¬ÁÀ¤¨¤ë¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¡¢Éþ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£
º£¤Ã¤Ý¤¯¹¤È´¤±¤ë¹â¸«¤¨¥Õ¥ê¥ë¥«ー¥Ç
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Õ¥ê¥ë¥Ë¥Ã¥È ¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×¡ã¥Ö¥ëー/¥°¥ìー¡ä\1,690¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¿þ¤äÂµ¸ý¤Î¥Õ¥ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¡£¥³ー¥Ç¤Ë¾åÉÊ¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¡¢¥«¥éー¸ÂÄê¡Ê¼¹É®»þÅÀ¡Ë¤Ç¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¡£¤³¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹â¸«¤¨¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥Ü¥È¥à¥¹¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤ë¡ª ¥ª¥ó¥ª¥Õ³èÌö¤¹¤ë¾åÉÊ¸«¤¨¥«ー¥Ç
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥´ー¥ë¥É¥Ü¥¿¥ó ¥Ë¥Ã¥È ¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥´ー¥ë¥É¥Ü¥¿¥ó¤¬¥¥é¥ê¤È¥ê¥å¥¯¥¹¤Ê¥àー¥É¤ò±é½Ð¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤Á¤ó¤È´¶¤¬È÷¤ï¤ê¡¢½Ü¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
°ìÅÀÅêÆþ¤Ç¹¤È´¤±¤ë¡ª ¸ÄÀÇÉ¥é¥¤¥óÇÛ¿§¥«ー¥Ç
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¥·ー¥àÆþ¤ê¥Ë¥Ã¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¤¥¨¥íー¥«¥éー¤Î¥é¥¤¥óÇÛ¿§¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¡¢°ìÅÀÅêÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¹¤È´¤±¥³ー¥Ç¤¬³ð¤¤¤½¤¦¤Ê¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤ËÊÐ¤ê¤¬¤Á¤ÊÅß¥³ー¥Ç¤ÎÁ¯ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ½´¶¤Ç¤¹¡£´é¤Þ¤ï¤ê¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤¨¤ë¿¼V¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ì¥¤¥äー¥É¥³ー¥Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Ãå²ó¤·ÎÏ¤â´üÂÔÂç¡ª ¥ì¥È¥í¤Ã¤Ý²Ä°¦¤¤¥Á¥ã¥ó¥ー¥«ー¥Ç
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Á¥ã¥ó¥ー¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\8,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿ÊÔ¤ßÌÜ¤¬¥ì¥È¥í¤Ã¤Ý²Ä°¦¤¤¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤Î¥Ü¥¿¥ó¤â¥³ー¥Ç¤Ë¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¡¢¥µ¥Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¨¤½¤¦¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃå²ó¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§mana.i