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Ads in Threads: Extend Your Campaigns to a Rapidly Growing Community | Meta for Business
Threads is testing ads in the US and Japan | TechCrunch
https://techcrunch.com/2025/01/24/threads-is-testing-ads-in-the-u-s-and-japan/
Threads is offically getting ads - The Verge
https://www.theverge.com/2025/1/24/24351141/meta-threads-ads-test
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